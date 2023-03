El EÓN Horneo Alicante, inmerso en el play-off de permanencia en División de Honor Plata después de quedarse sin opciones de ascenso a la Liga Asobal, se ha reforzado con Santiago Mosquera para lo que resta de esta temporada 2022-2023, con opción de una campaña más si las dos partes están de acuerdo. Se trata de un lateral izquierdo con buena condición física, de 26 años, que llega al equipo procedente del Timisoara rumano.

El internacional, nacido en Colombia, cuenta con una larga experiencia tanto en su país como en Europa, dónde ha defendido la camiseta de clubes como el Wybrzeze Gdansk de Polonia; el Sporting da Horta y el Ismai, ambos de Portugal, o el Eurofarm Robotnik, de Macedonia. También ha jugado con el Al Arabi de Qatar. Después de un periodo estable en Europa del Este, Mosquera trata de abrirse hueco en la Liga española.

"Tenía muchas ganas de llegar a España, así que en cuanto me llegó la oferta de un buen equipo, la acepté. Todavía no me ha dado tiempo a familiarizarme con mis compañeros y con la ciudad, pero conozco a varios de los integrantes del vestuario y sé que son muy buenos, así que tengo mucha esperanza de ayudar al equipo este año y, si me quedo, contribuir al ascenso a la Liga Asobal la próxima temporada", ha explicado el nuevo lateral zurdo del EÓN Horneo Alicante, que ya está en la capital entrenando y podrá debutar en Oviedo, donde los alicantinos se miden este fin de semana con el Unión Financiera, líder del grupo, con 4 puntos más que el EÓN, que es quinto.

Su nuevo técnico, Magí Serra, considera a Mosquera "un jugador rápido con buena lectura de juego". Tras el último triunfo, el pasado sábado, frente al Amenabar Zarautz, el lateral colombiano entra en un vestuario que recupera las buenas sensaciones que necesita para sellar cuanto antes el objetivo.