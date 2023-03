Dejó al Badajoz a un paso del ascenso a Segunda División y después se tomó un año sabático. Fernando Estévez va camino de quitarse la espina y devolver al Eldense al fútbol profesional después de casi 60 años. El técnico del conjunto azulgrana no teme a la presión en los nueve partidos que quedan y confía en conseguir «un sueño» que no entraba entre los objetivos del club el pasado verano. De momento, el equipo es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Castellón. Acabar primero tiene el premio mayúsculo de ascender directamente, sin necesidad de play off. «Ahora mismo solo me preocupa el partido ante el Intercity, el calendario ni me lo sé», asegura el técnico, convertido ya en casi un héroe en Elda.

¿Esperaba estar líder a falta de nueve partidos para el final con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo? Cuando llegué el objetivo no era ni el ascenso ni el primer puesto. Hay un notorio grupo de equipos con gran presupuesto y una estabilidad en la categoría. Era un reto luchar por entrar en el «play off» o estar cerca y ese objetivo lo estamos cumpliendo con creces. La idea de venir aquí era porque hubo sintonía con la dirección deportiva, conozco bien la categoría y ello me permitía consensuar bien el diseño de la plantilla. Iniciamos el proyecto con la idea de asentarnos en la categoría pero al final estamos por encima de las expectativas. La ciudad de Elda está volcada con el equipo... Sí, es muy bonito. Hacía tiempo que no se generaba tanta ilusión por el fútbol en Elda. Nosotros partíamos con 1.200 socios y era impensable que ahora estemos llenando el estadio. El ambiente que se genera es muy bonito. Solo quedan 300 entradas para el partido del domingo ante el Intercity y cubrir las más de 4.000 localidades. El Eldense pone la directa a Segunda (2-0) El domingo llega el Intercity al Nuevo Pepico Amat... Es un buen equipo, un proyecto que apostó muy fuerte y que se va asentando en la categoría con buenos jugadores y buen entrenador. El hecho de ser un derbi lo hace más atractivo. Dos puntos en tres partidos pero sin embargo aún mantienen una considerable ventaja con respecto al Castellón... Lo anormal era que tuviéramos tantos puntos de ventaja sobre los perseguidores porque en esta categoría hay plantillas con mucho dinero. Es una categoría muy igualada. Lo normal es lo que estamos viviendo ahora, que hay mucha igualdad, mucha competencia. En cualquier caso es una carrera a largo plazo, las notas son en junio y hace cinco jornadas estábamos en peor situación que ahora, el Castellón estaba a un punto... Es verdad que los últimos resultados no han sido positivos pero estamos mucho mejor en la clasificación. ¿Cómo ve el calendario que les quedan en estas últimas nueve jornadas? No puedo emitir un juicio de valor porque no veo más allá del siguiente partido. Solo sé que ahora tenemos Intercity en casa y Amorebieta fuera. No sé como sigue, pero es complicado para todos porque todo el mundo se juega algo. No hay ninguno que no se juegue nada y por experiencia sé que puede haber sorpresas y vivir el corto plazo. Guille sella la portería del Eldense ¿El partido ante el Amorebieta puede ser clave? Es un rival complicado y un ejemplo en el que mirarse. Es un club humilde que está trabajando muy bien con una plantilla acorde a la categoría y están ahí por méritos propios con un equipo muy adaptado a la categoría y a su modo de juego. No reduciría esto a uno o dos candidatos. Somos hasta siete u ocho equipos en la pelea e incluiría al SDLogroñés que nos ganó. Lo llevo metiendo en las quinielas desde hace tiempo. Sería un sueño conseguir el ascenso directo a Segunda División... Conseguir un ascenso para un club centenario como el Eldense sería algo muy bonito y como primero mucho mejor sobre todo por evitarte la complejidad del play off donde te cruzas con verdaderos transatlánticos y te lo juegas todo a cara o cruz. Pero cualquier firmaría ascender como fuera. Si fuéramos primeros sería muy bonito para todos ¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido de su plantilla? La profesionalidad de los jugadores. Tenemos jugadores de renombre que vienen de una trayectoria importante como Álex Martínez, Miguel Núñez, Pedro Capó, Juan Carlos Hernández... que han jugado en Segunda División y llama la atención que son gente muy humilde con trayectoria y que siempre luchan por el beneficio del grupo por encima de la individualidad. Cuando esos pesos pesados te facilitan tanto la labor habla mucho de lo que es este equipo y este club. El vestuario está muy unido y esa sintonía entre ellos, el cuerpo técnico y presidencia es donde está la clave de lo que estamos haciendo y que el trabajo dé sus frutos. ¿Cómo cree que puede llevar al equipo la presión en esta recta final de la temporada? La presión es un privilegio. Vengo de estar sin entrenar un año después de estar a un paso de ascender a Segunda. Se valora mucho volver a entrenar y estar sometido a esta situación de presión es un privilegio. Cuando eres niños siempre te imaginas marcando un gol en el descuento o el del ascenso. La sensación más parecida a esa que podemos tener es pelear por un ascenso. Creemos en la tarea y el resultado es consecuencia del trabajo. La competición es la que te pone en su sitio. ¿Cómo ve el encuentro del domingo? Es un rival complicado. Nos enfrentamos relativamente poco a ellos. Estén en un buen momento, vienen compitiendo bien con ocho semanas sin perder. Han encontrado el once tipo. Va a ser un partido muy difícil, tienen buen entrenador y buenos jugadores como Piñán, Etxaniz, Marí... son gente de mucho nivel que si tienen un buen día nos pueden complicar, pero nosotros también tenemos herramientas y será un bonito partido.