Las historias de venganzas, con ese punto de justicia poética que las rodea, tienen un sabor especial. Y yo, que leo cada jornada de la LEB Oro como quien da un paseo por su biblioteca, me pregunto si este viernes tendremos nuestra propia versión del clásico de Dumas y habrá venganza por el repasito que nos dio Leyma Coruña en el partido de ida. En la jornada nueve, a primeros de diciembre, HLA Alicante visitaba tierras gallegas para caer derrotado por 17 puntos. Un doloroso tropiezo del que hoy podemos resarcirnos. No será fácil. El conjunto coruñés es tercero en la clasificación tras una impecable racha de nueve victorias seguidas. Lucentum viene de perder en Madrid contra Movistar Estudiantes, pero ya fue capaz de ganarle al por entonces tercero en la tabla en el triunfo contra Força Lleida. Así que este viernes puede escribir otra página más de su historia cual Edmundo Dantés, el protagonista de la novela más famosa de Alejandro Dumas padre. Dumas se inspiró en las vivencias de un zapatero francés que vivió en París hace doscientos años. Cuando iba a casarse con una mujer acaudalada, unos amigos lo acusaron en falso y acabó en la cárcel. En prisión, su compañero de celda le habló de un tesoro escondido en Milán, que aquel zapatero encontró tras pasar siete años encarcelado. Bajo una nueva identidad, regresó a París convertido en un hombre rico y poderoso, y planeó una detallada venganza contra aquellos que propiciaron su mala suerte y acabaron con su compromiso de amor. Esta historia real permite a Dumas narrar las aventuras de Dantés, a punto de ascender a capitán y de casarse con el amor de su vida, y cuya fortuna despierta las envidias de sus conocidos, que le tienden una trampa. Dantés es arrestado en el castillo de If, y tras años de presidio, logra escapar haciéndose pasar por un preso ya muerto. En la isla de Montecristo encuentra una gran fortuna enterrada, y regresa a su Marsella natal convertido en el conde de Montecristo dispuesto a vengarse de sus enemigos.

Para ejecutar su venganza contra Leyma Coruña, Rafa Monclova no tendrá que desenterrar ningún tesoro escondido en una remota isla del Mediterráneo. Cuenta entre sus filas con todo aquello que necesita: artillería, esfuerzo, compromiso, motivación. La dirección de Steinarsson, el dinamismo de Parrado, la potencia de Arcos, la entrega de Berg, la valentía de Blaylock, la astucia de Rakocevic y la entereza de Gatell son las piedras preciosas de ese tesoro que alberga el club lucentino y que le permitirá enfrentarse a Leyma Coruña para consumar el plan de partido. Seguro que el HLA Alicante nos hará disfrutar tanto como las novelas de aventuras imaginadas por Dumas, y dará un nuevo sentido al lema que popularizó su otra gran novela, y que narraba las peripecias de los tres mosqueteros y D’Artagnan: Uno para todos, todos para uno.