La violencia no tiene límites y apareció de nuevo este pasado fin de semana en el fútbol. Sucedió donde menos debiera pasar, en el fútbol base, a la conclusión del partido de alevines entre el UEF Santa Maria y el Campanet de Mallorca, que acabó con triunfo claro de los locales por 10-2. Allí, al término del partido, el abuelo de uno de los jugadores locales supuestamente pegó un puñetazo al entrenador del Santa Maria por no convocar a su nieto desde hace ya varias semanas.

Los hechos sucedieron nada más finalizar el duelo, aunque en el transcurso del partido ya se pudieron escuchar recriminaciones hacia el preparador local. Justo al pitar el final del duelo, los progenitores de un alevín del Santa Maria, que tiene 11 años y que no había ido convocado a este partido, junto con el padre de la madre, le recriminaron al preparador de forma vehemente la exclusión del niño y pidieron que les diera explicaciones. Los gritos y la tensión fueron creciendo hacia el técnico ante la atónita mirada y atención de los presentes. Fue aquí cuando el abuelo, sin mediar palabra y tras invadir su espació personal, presuntamente, le propinó un puñetazo al preparador local.

Esta circunstancia derivó en unos momentos muy tensos con gritos y tensión en la que gracias a la mediación de los presentes no llegó a más.

"Estamos muy mal, muy hundidos. Tenemos ganas de dejarlo todo", ha señalado un directivo que prefiere el anonimato ya que "esto es un pueblo y nos conocemos todos". "Tenemos una sensación muy fea y desagradable y el entrenador está muy mal, también con muchas ganas de dejarlo. No se puede llegar nunca a esta situación. Cualquier agresión es recriminable y mucho más si se produce en la categoría alevín. Es que no puede ser", manifestó a Diario de Mallorca, y añadió: "En el fútbol base trabajamos de manera muy intensa para crear e inculcar valores a esos niños y niñas que en un breve futuro serán mayores. Con acciones como estás todo se destroza y todo se rompe".

Al parecer el motivo de esta supuesta agresión llega después de que el jugador alevín del UEF Santa Maria no fuera convocado por tercera semana consecutiva. Las dos primeras por no ir a entrenar y a la tercera sí asistió, pero realizó ejercicios específicos. El técnico consideró que no iba aún en la convocatoria: "Nosotros respaldamos totalmente la labor y el trabajo del entrenador. Además, las cosas no se hacen o hablan a través de la violencia. Eso nunca", incidió este representante del club, que estudia la posibilidad de presentar una denuncia contra el agresor. El club bermellón considera primordial cuidar a los jugadores alevines en estos momentos, conjuntamente con el nieto del presunto agresor, ya que "el chico no tiene la culpa de estos incidentes".

El UEF Santa Maria ha publicado un comunicado oficial en la tarde de este martes sobre los hechos ocurridos el sábado al mediodía. "Condenamos de manera energética los terribles hechos que han afectado a un entrenador del club. Defendemos firmemente la gran labor de nuestros técnicos que, con constancia, sacrificio y profesionalidad, trabajan día a día para formar hijos e hijas como personas y deportistas", señala la nota, que finaliza así: "La violencia no debe de tener cabida en el fútbol y pedimos, por encima de todo, respeto a todos los miembros de la comunidad deportiva. Es por eso que este club estudiará las medidas oportunas para que actos como estos no vuelvan a ocurrir".

El Ayuntamiento de Santa Maria y la Federació de Futbol de les Illes Balears han arropado al UEF Santa Maria al mostrar su total apoyo a la entidad rojilla, además de ponerse a su disposición para lo que necesite.