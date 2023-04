El Lucentum ya acaricia su clasificación para el «play-off» tras conseguir una gran victoria en Melilla en un partido muy serio del conjunto alicantino. Un gran Guillem Arcos, al que nadie fue capaz de frenar, junto al acierto ofensivo de Rakocevic y McDonnell fue determinante para superar a un rival que plantó cara pero que no pudo con un rival muy serio que fue de menos a más conforme fue avanzando el partido. Victoria número 17 de un HLA que se encuentra en un gran momento de forma en vísperas de recibir al Valladolid en un encuentro de vital importancia.

No arrancó el Lucentum de la mejor manera y a los dos minutos Rafa Monclova pidió su primer tiempo muerto con 5-0 en el marcador y malas sensaciones. Pasaban los minutos y el HLA seguía sin anotar ante un Melilla dominador que a los cuatro minutos mandaba por 8-0. No encontraba su sitio el equipo alicantino hasta que Matulionis encontró la inspiración para liderar la reacción con dos triples consecutivos. Parcial de 0-8 y el Lucentum superó una situación crítica. El Melilla no se arrugó y siguió a buen nivel creando con su defensa muchos problemas al HLA. Al final del primer cuarto, un 18-14 que dejó unas sensaciones agridulces para un equipo alicantino que no estaba a gusto en la pista.

El Lucentum subió la intensidad defensiva y cambió la dinámica del partido con un equipo más reconocible que metía en problemas al Melilla. Un parcial de 2-11 (20-25) provocó el tiempo muerto del conjunto local, que nada tenía que ver con el del primer cuarto y fue acumulando despropósitos. El parcial ascendió a 2-16 tras un triple de Guillem, muy activo en el segundo cuarto y con un Rakocevic que causaba estragos con un cuarto magistral. Pese a ello, el rival no se rendía y evitaba una distancia insalvable gracias al acierto de Davis, que mantuvo un bonito duelo con Rakocevic. Grandísimo cuarto del Lucentum con actuación brillante del montenegrino y de Guillem. Un 39-48 al descanso de un partido trepidante.

El HLAsalió con fuerza al tercer cuarto manteniendo la renta en los primeros cinco minutos. El Melilla no podía con la velocidad que imprimía Guillem al juego. Muy serio el Lucentum en la pista sin permitir el acercamiento de su rival. Los alicantinos no permitieron la reacción del Melilla y un triple de Chapela en el último segundo da al equipo de Monclova una ventaja importante al final del tercer cuarto (54-65).

El Melilla se volvió a meter el partido aprovechando la relajación del HLA (62-68). El partido seguía muy vivo hasta que Guillem volvió a revolucionar el partido para acercar al equipo lucentino a la victoria. La presión defensiva causaba efecto y de nuevo diez puntos de ventaja para el HLA (65-75) que fueron suficientes para conseguir una victoria sin necesidad de sufrir en los últimos minutos. Al Lucentum le sobró mucho tiempo y fue ampliando la diferencia. Victoria contundente del conjunto de Monclova que ya roza el «play-off».