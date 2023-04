Fatal encuentro de un Lucentum en el que solo estuvo a su nivel durante los tres primeros minutos ante un rival muy castigado por los árbitros que se mereció más la victoria. El conjunto de Monclova llegó a tener una desventaja de 17 puntos, pero los triples de Steinarsson (5 de 6) y de Matulionis (5 de 10) a punto estuvieron de poner contra las cuerdas a un brillante Almansa que no se arrugó pese a las cuatro técnicas y a las descalificaciones de su técnico y de Edu Martínez. El HLA desapareció de forma inexplicable tras el 0-11 inicial y el dominio pasó a ser del equipo local con total autoridad. Aunque se luchó hasta el final por la victoria, lo que ganaba el Lucentum en ataque a base de triples lo perdía luego en defensa. Díaz, Mutic y Aratinovic hicieron mucho daño con su brillante actuación en un pabellón donde no faltó una nutrida presencia de aficionados de la Kali Nord. Esta vez lo que no acompañó fue el juego de un Lucentum irreconocible que se complica la lucha por el factor cancha en el «play-off».

Arrancó con fuerza el HLA ante un Almansa muy nervioso con un 0-11 que provocó el primer tiempo del conjunto local a los tres minutos de partido. El Almansa frenó la producción de puntos del Lucentum pero solo conseguía anotar desde el tiro libre, acumulando despropósitos en sus ataques y consiguiendo su primera canasta en juego a falta de tres minutos para finalizar el primer cuarto. Pero todo cambió de forma radical a partir de ese momento. La superioridad del HLA no se traducía en el marcador y el Almansa reaccionó para empatar el encuentro al final de un extraño primer acto (16-16). Tras el 0-11 inicial llegó un parcial de 16-5 con superioridad en el rebote de los locales. La princesa prometida Ambos equipos se atascaron en el arranque del segundo cuarto y el marcador no se movió en tres minutos hasta que un triple de Mateo puso por delante al Almansa por primera vez. El 21-16 no gustó a Monclova que tuvo que pedir tiempo muerto tras encajar un parcial acumulado de 20-5. No entraban los triples del Lucentum (2 de 14) y el Almansa era el dueño del partido con mucha superioridad. El técnico lucentino tiene que volver a detener el juego con un preocupante marcador de 27-18 y sin ideas en ataque. Seguía sin pulso el HLA y la ventaja local se fue ampliando (32-20 a falta de 3 minutos para el descanso). Desastroso segundo cuarto del equipo alicantino que acaba con un sonrojante 36-23. Del HLA de los primeros tres minutos nada se supo más en la primera parte. 7 de 33 en tiros de campo. El HLA Alicante busca un triunfo en Almansa que le asegure el «play-off» Un triple de Mutic pone la máxima diferencia del partido (39-25). Matulionis encuentra la inspiración con dos triples seguidos para reducir la ventaja. El Lucentum ya tenía otra pinta con una mejor defensa y más claridad en ataque ante un Almansa que encadenó dos técnicas, la descalificación de su técnico y una antideportiva, aprovechando el HLA para acercarse a 4 puntos. Pese a todo, el conjunto local no se descomponía y recuperó los 12 puntos de ventaja (52-40). El Lucentum estaba contra las cuerdas con 17 puntos de desventaja (60-43). Cuando todo parecía perdido se vio la luz con la descalificación a Edu Martínez tras su segunda técnica y un triple en el último segundo de Blaylock para firmar un parcial de 0-7 y la desventaja era de 10 puntos para afrontar el último cuarto. (60-50). Dos triples de Steinarsson y otro de Matulionis dan oxigeno al Lucentum en la recta final del partido para acercarse a solo cinco puntos a falta de seis minutos. El HLA seguía muy vivo ante un Almansa muy castigado por los árbitros pero no acababa de finalizar con éxito sus acciones. Steinarsson estaba en estado de gracia con su acierto desde el triple y ser aproximaba otro final de infarto. Dos triples espectaculares de Aranitovic dan la puntilla al Lucentum a falta de un minuto (79-69) que se quedaba a expensas de un milagro prácticamente. Un triple de Matulionis sigue dando esperanzas en un partido lleno de tensión. Pero todo se acabó con una antideportiva más una técnica al propio lituano. Encuentro para olvidar de un HLA que no estuvo a la altura en Almansa con la excepción de los tres primeros minutos de juego. El equipo agradeció a la conclusión del encuentro el apoyo de los aficionados desplazados lamentando no haberles podido ofrecerles una victoria. Primera derrota en Almansa. Ficha técnica ALMANSA: Mutis (12), Costa (12), Bivia (-), Díaz (19); Aratinovic (12), Sturup (6), Fernández (6), Menéndez (8), Edu Martínez (2), Karabinas (2), Ogunsipe (8). HLA ALICANTE: Matulionis (22), Guillem (3), Chapela (-), Steinarsson (25); Parrado (2), Gatell (-), Berg (2), Coleby (-), Blaylock (-), Rakocevic (-), McDonnell (8). PARCIALES 16-16, 20-7 descanso 24-27 y 27-24 Árbitros: Lisana, Martín Vázquez y Arresa. Pabellón: Polideportivo de Almansa.