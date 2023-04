La nueva guerra del fútbol español ya ha comenzado. Y tiene que ver, curiosamente ahora que ha estallado el caso Negreira, con los árbitros. La diferencia con otras batallas es que, en esta, es fácil adivinar el desenlace. Porque la pretensión de Javier Tebas y de la mayoría de clubes de LaLiga de que el estamento arbitral salga del paraguas orgánico de la RFEF choca frontalmente con la Ley del Deporte española y con los Estatutos de la FIFA. No es que estas normas impidan que los árbitros se gestionen a través de una "sociedad mercantil" independiente, como reclamó Tebas el jueves, sino que establecen que solo pueden hacerlo si la federación de turno así lo autoriza. Y eso es algo que Luis Rubiales no va a hacer. Ni en broma. En su pleno derecho está.

Todo parte, aseguran en LaLiga, de un descontento generalizado y creciente de los clubes, que consideran que el servicio que reciben por parte del Comité Técnico de Árbitros, organismo que depende de la RFEF, no es suficientemente bueno. De hecho, en la asamblea del jueves se les preguntó precisamente a los clubes, de manera anónima, si consideraban que dicho servicio era acorde a la factura que pagan. Y el 71% de ellos, alrededor de 30, consideró que no.

El coste del arbitraje

Durante su exposición, el presidente de LaLiga mostró a los representantes de los 42 clubes el coste que tiene para el conjunto de la competición el servicio que proporciona el Comité Técnico de Árbitros. Según los datos que expuso Tebas, y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la factura arbitral de la temporada 2022/23, juntando Primera y Segunda, se eleva a 34.913.478 euros. Es decir, redondeando, casi 35 millones.

Ese importe se desglosa en varios apartados. Los árbitros y asistentes reciben en total 21,73 millones, un 62% del total. LaLiga también se hace cargo de sus cotizaciones a la Seguridad Social, cuyo importe se eleva a 2,38 millones. La otra gran partida derivada de la actividad meramente arbitral durante los partidos es la de los gastos de los viajes de los colegiados, por los que el CTA factura 4,1 millones esta temporada.

Además, LaLiga asume los costes del VAR, cuyo importe es de 5,67 millones, y realiza otros pagos de cuantía inferior al millón de euros por otros conceptos: 698.812 euros por cursos, seminarios y formación; 113.628 euros para financiar la estructura del CTA; y 170.442 euros destinados al fondo de maniobra.

El sueldo de los árbitros

Tebas también mostró a los clubes el desglose de las cantidades que reciben los árbitros de Primera en comparación con los de las otras cuatro grandes ligas europeas. Según la información mostrada en la asamblea, un árbitro español cobra 167.904 euros al año como sueldo fijo, a lo que hay que añadir pagos por partido: 4.830 para el árbitro del césped, 2.415 para el VAR y 1.065 para el AVAR.

La cuenta total que hace LaLiga es cada árbitro español se embolsa, de media, 264.504 euros anuales por su labor sobre el campo, sin sumar sus actuaciones como VAR, que son muy variables en función de la categoría y la experiencia de cada uno de ellos. Una factura que es muy superior a la que, siempre según la información mostrada en la asamblea extraordinaria del jueves, cobran en otras competiciones.

En Inglaterra, Italia y Alemania no todos cobran lo mismo, hay escalas salariales en función de su antigüedad o de si tienen escarapela FIFA. Tomando como referencia la escala superior en todos los casos, los datos que maneja LaLiga son que un árbitro de la Premier se embolsa 159.708 euros al año; uno de la Serie A 170.000; y uno de la Bundesliga, 194.000. Los de la Ligue 1 francesa cobran 142.208.

Las cantidades de la competición española se derivan del 'Acuerdo sobre arbitraje profesional' firmado por LaLiga y la RFEF, por Tebas y por Rubiales, en 2018 y cuya vigencia se extiende hasta el final de esta temporada. Un acuerdo cuyo contenido no es público "por estar sujeto a cláusula de confidencialidad", según se refleja en la web de la patronal.

El comunicado de los árbitros

Dicho acuerdo debe renovarse este verano y se avecina jaleo al respecto. Tebas negó el jueves que esté sobre la mesa un deseo de rebajar la factura o el sueldo de los árbitros y así lo aseguran también, sin excepción, los clubes consultados por este periódico. Como también aseguran que no existe una campaña orquestada por LaLiga para desacreditar o elevar la crispación con los colegiados. Pero la RFEF cree que sí y también lo creen los árbitros que respaldaron (sin firmas concretas) el pasado miércoles un comunicado denunciando "una campaña perfectamente medida y organizada".

A comienzos de la semana se especuló incluso con la posibilidad de que los árbitros se fueran a la huelga, hartos de los comunicados y declaraciones que últimamente vierten los clubes sobre sus actuaciones, así como las de LaLiga. Censuraron, en ese sentido, un vídeo de Luis Gil, director de competiciones de la patronal, por "señalar y ridiculizar las actuaciones arbitrales, es una muestra más del interés de La Liga en generar un clima irrespirable hacia nuestro colectivo, sembrar la duda sobre nuestras decisiones y menoscabar la profesionalidad arbitral".

La encuesta a los clubes

"LaLiga no tiene ningún interés en controlar a los árbitros", insistió Tebas el jueves, volviendo a abogar por un modelo como el británico o el alemán, aunque en este último la federación alemana sigue ostentando la mayoría del control (51%). "No queremos pagar menos, nos parece bien que los árbitros españoles sean los mejor pagados, pero son necesarias mejoras en el servicio, las designaciones tienen que ser más transparentes y los errores deben disminuir, que para eso está el VAR. Y esta lectura es muy generalizada", resumen en un club de Primera División.

Según los datos publicados por LaLiga este viernes, un 88% de los clubes respaldan instaurar un modelo arbitral como el de la Premier o la Bundesliga y el 61% de ellos cree que AFE, el sindicato mayoritario, debería tener presencia en la toma de decisiones.

No hubo pregunta al respecto de si el dinero pagado es excesivo. No se cuestiona, dicen todos. Solo desean un servicio mejor del que, dicen, reciben. La guerra no ha hecho más que empezar.