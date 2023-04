Los ecos de la celebración no se apagan, continúan, no es para menos. Desde la más elegante de las modestias, una entidad humilde, pero llena de ambiciones, ha lo grado lo que muchos consideraban imposible: ascender a la Superliga de voleibol con un grupo de jóvenes que se ha formado y ha crecido competitivamente desde la base del club. Lo ha hecho posible un técnico tenaz, irredento, convencido de la grandeza de un deporte al que le falta foco mediático y le sobra espectacularidad.

Tino Collado (Elda, 1973) es el alma de un proyecto a largo plazo, el del Cableworld Villena Petrer, que surgió en 2020 gracias a la fusión de dos canteras enormes, la del Santo Domingo Petrer y la del Club Voleibol Villena. Lo hicieron para ser grandes en la antesala de la élite y ahora ya forman parte de ella.

3 AÑOS Ha necesitado para llevar al club a lo más alto ► Esta es la culminación de la fusión del Santo Domingo Petrer y el Club Voleibol Villena en 2020.

¿Cuántas llamadas y mensajes ha recibido usted desde que lograron el ascenso el sábado?

Innumerables. Y los mensajes de WhatsApp me han desbordado el teléfono, no podía responder a todos los que me entraban y, aun así, la gente seguía escribiéndome… Hasta que no llegué a casa el domingo por la noche no pude contestar a todo el mundo. Ha tenido una repercusión increíble.

¿Han podido tomar conciencia ya de la gesta conseguida?

Al día siguiente ya nos dio el bajón después de toda la tensión acumulada porque fue un fin de semana de muchas emociones y con un gran desplazamiento de nuestros aficionados hasta Castellón. Ahora que todo el mundo nos felicita, ya en casa, es el momento de ponernos a planificar, no nos podemos quedar quietos.

«Ascender a la Superliga con los mismos chicos que fuimos campeones de España juveniles para mí no tiene precio»

Quien le conoce cuenta que un minuto después de ascender ya estaba pensando en cómo reunir el dinero necesario para construir un proyecto en Superliga, ¿es así?

Siempre he dicho que, en esto del voleibol, cuanto mejores resultados tienes, más grandes son los problemas económicos luego… Para competir en Superliga 1 no tienes que invertir el doble de lo que tenías en Superliga 2, que parecería lo lógico, hace falta mucho más.

¿Es usted optimista? ¿Han empezado las conversaciones?

Yo me lo planteo como un desafío, como un reto. El proyecto debe ser serio y, sobre todo, sostenible.

«No entraba en los planes subir, pero se han alineado los planetas y hemos encontrado los jugadores adecuados»

En 2020 unieron sus fuerzas el CV Villena y el Santo Domingo Petrer para competir con más garantías en Superliga 2. ¿Pensaban llegar tan lejos?

Sinceramente, no estaba en los planes. Pero se han alineado los planetas, hemos encontrado los jugadores adecuados y al final hemos conseguido algo muy difícil.

¿La fase final de Castellón se desarrolló como la tenían preparada?

Sí. Los seis equipos tenían mucho nivel y bastante parejo, iba a ser una final muy abierta, sin favoritos. Es verdad que Vigo llegaba con bajas importantes, pero también era un rival duro. Al final nos la tuvimos que volver a jugar con el CV Almendralejo como ya hicimos en la Copa.

«Esto es lo más grande que he vivido yo en este deporte, todavía sigo respondiendo mensajes y llamadas de teléfono»

¿Diría que tiene ya la base del equipo del año que viene en Superliga, donde la competencia es altísima?

Tengo a la columna vertebral, que es lo más importante. Ahora ya he empezado a tantear a jugadores, a hablar con representantes, con diferentes entrenadores… La idea es hacer una plantilla joven, si puede ser que sean de la misma generación, como este equipo, que es del 95, o incluso con figuras más jóvenes. Lo que está claro es que nuestro objetivo el año que viene será la permanencia.

¿Este ascenso es de las mayores alegrías que le ha dado el vóley?

Hace justo diez años fuimos campeones de España juveniles con estos mismos chicos. Ahí pensé que no había nada más grande, pero esto lo ha superado. Es una gesta histórica para Villena y para Petrer y queremos estar a la altura, que no se quede aquí.