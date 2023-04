Mi hermano pequeño es espeleólogo. Nada le gusta más en el mundo que meterse en cuevas, escalar paredes, sumergirse en lagos imposibles para bucearlos y abrir camino en rincones en donde ningún ser humano ha puesto el pie antes. Efectivamente, en eso no ha salido a mí. («Qué necesidad», que diría nuestro padre). El caso es que esa afición lo ha convertido en un apasionado de las historias de grandes exploradores y expedicionarios. Ambos compartimos la admiración por Amundsen y Shackleton en sus aventuras al Polo Sur. Y al final, siempre terminamos hablando de George Mallory. Porque, no nos engañemos. Explorar cuevas está bien. Pero para un gran escalador como mi hermano, el reto entre los retos tiene casi nueve mil metros de altura y está en la cordillera del Himalaya. Sí, señores. Mi hermano también fantasea con subir al Everest. Y, de paso, resolver uno de los grandes enigmas de la montaña: si realmente fue Mallory la primera persona en hacer cumbre en el Everest, treinta años antes de que lo consiguieran el neozelandés Edmund Hillary y el nepalí Tenzing Norgay.

Tras varios intentos fallidos de ascender al techo del planeta, George Mallory y Andrew Irvine desaparecieron a pocos metros de la cima el 8 de junio de 1924. Tardarían 75 años y varias expediciones en encontrar el cuerpo congelado de Mallory. Sin embargo, no sabemos si llegaron a culminar el ascenso. La única prueba que podría desvelar el misterio (o más bien revelarlo) es la cámara que llevaba Irvine, y que incluiría las fotos en la cumbre en caso de éxito. Pero la cámara nunca ha aparecido. El cuerpo de Irvine tampoco. Ambos llevan cien años perdidos en el Himalaya.

No me digan que no es una gran historia. Nuestra expedición semanal de la LEB Oro nos lleva esta jornada al campo base del Club Ourense Baloncesto, donde nos esperan viejos conocidos de la afición lucentina como Txemi Urtasun, Fran Pilepic o Stojan Gjuroski. El HLA Alicante aspira a seguir escalando posiciones en la tabla para tener el mejor cruce posible en los playoff; solo un descalabro impensable nos impedirá disputarlos. Restan cuatro etapas para culminar la fase regular, pero ya sabemos que los tramos finales son los que más cuestan. Escasea el oxígeno y aparece el mal de altura, hay que dosificar las fuerzas, el cansancio pesa en exceso; es casi imposible avanzar sin dolor. Pregúntenle a cualquiera de los jugadores. Y sin embargo, el propio Mallory tenía claro que la competición no era contra la montaña, sino consigo mismo, contra sí mismo. El éxito del partido de este sábado en el Pazo dos Deportes no dependerá tanto del planteamiento que haga el equipo de Félix Alonso, sino de la capacidad de los hombres de Rafa Monclova de ejecutar su plan, de imponer su juego. De hacer bien las cosas que saben hacer bien. El enemigo del HLA Alicante no es tanto el COB cuanto sus propias inconsistencias. Sobreponerse a ellas y superarlas será la clave.

Se dice que Mallory acuñó las tres palabras más famosas del montañismo cuando le preguntaron por qué quería escalar el Everest: «porque está ahí». El HLA Alicante tiene su particular reto ahí delante, su gran montaña por conquistar en las próximas semanas. Y al igual que el explorador británico, la competición no será contra los grandes equipos de la LEB Oro, a los que ha demostrado que tiene talento para superar, sino contra sí mismo.