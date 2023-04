Reacción a lo grande del Intercity que da un paso de gigante hacia la salvación con su victoria en Murcia tras un gol de Pol Roigé. El conjunto de Sandroni sale de la zona de descenso a falta de cuatro jornadas para el final con un partido muy completo en el Enrique Roca. Se trabajó el Intercity lo que a la postre fuerin tres puntos de casta en un encuentro sumamente serio y ordenado.

Fue ambicioso el equipo de Sandroni y salió buscando la parcela defensiva del Real Murcia, ya que a los cuatro minutos de juego intentó sorprender con un disparo de Guillem que salió cercano al poste de Joan Costa. Ya había dejado el Intercity pinceladas de su intención de no cerrarse y tutear al Murcia y volvió a buscar área de estos con un córner que Álvaro Pérez estrellaba en la defensa local. La primera vez que el Real Murcia llegó al área de Manu Herrera la generó como más peligro suele llevar, en las botas de Pedro León que vio cómo su ejecución, tras pegar en la defensa acababa tocando el larguero alicantino.

No bajaba la intensidad de una primera parte abierta donde ambos contendientes buscaban golpear primero, si bien se iban consumiendo los minutos con voracidad y sin que se generasen por momentos peligro en ninguna de las dos áreas. Parecía el primer tiempo abocado al empate sin goles cuando a cinco minutos para el final apareció Pol Roigé para cazar un remate en área local que tras tocar en un central grana acabó llevando el esférico al fondo de la red murciana.

No pudo tener mejor broche el final de una primera parte que premiaba el orden alicantino ante un Real Murcia que quería pero no era capaz de meter mano y jugar cómodo en área visitante. La necesidad local iba a poner a prueba al Intercity, pues mientras los granas tocaban y buscaban generar espacios entre la defensa de los de Sandroni, estos apostaban por hacer daño desde atrás con juego más directo que pudiera poner en apuros el área de Joao Costa. No fue precisamente la segunda mitad pródiga en ocasiones de peligro, si bien el Real Murcia buscaba y otra vez la manera de encontrar espacios pese a lo cual topaba con un Intercity que no necesitaba ni buscaba que el encuentro cogiera ritmo. Fue dando Sandroni desde el banquillo con la tecla con aire primeros entrando Etxaniz y Soldevila, buscando más posesión y ya en el tramo final refrescando el once con Bellotti y Aaron Piñán, en unos minutos clave para el devenir del encuentro, sabedores que el Real Murcia aún buscaría la manera de rescatar punto alguno.

Los minutos finales, con Aaron Piñán fresco permitió poner en apuros al área local, sobre todo en el añadido de los seis minutos concedidos tras un potente disparo de este que Joao Costa de puños repelió con apuros severos.

La posesión la manejaba el Real Murcia durante el encuentro, pero el trabajo en conjunto de los hombres de negro acabaría dando su fruto al pitido final del choque donde los tres puntos balsámicos que permiten a estos afrontar la semana con buenas sensaciones y ya preparando la visita al Antonio Solana del Sabadell el próximo domingo a las 12 horas.

Un triunfo de oro de un Intercity que sale de la zona de descenso con una victoria fundamental ante un rival que lucha por el «play-off».