Para el joven Nemorino, solo había una manera de enamorar a aquella hermosa mujer. Un campesino tan pobre como él no podía aspirar a conseguir el amor de la rica terrateniente Adina, especialmente si tenía que competir con los encantos del sargento Belcore, que también pretendía a la bella dama. Sin embargo, Nemorino había escuchado la historia de Tristán, aquel caballero de la mesa redonda que se había enamorado de la princesa Isolda tras beber, por error, un filtro amoroso. Y pensó que exactamente eso era lo que necesitaba: una poción mágica que le hiciera conquistar el corazón de Adina. Así que no dudó en recurrir al doctor Dulcamara, experto en remedios de todo tipo que, con mucha palabrería y don de gentes, convenció a Nemorino de darle todo su dinero a cambio del elixir de amor. Nemorino no cabía en sí de gozo. Gracias a aquella botellita, que bebería a pequeños sorbos, Adina caería a sus pies. Mientras, el charlatán de Dulcamara se frotaba las manos tras haber hecho un negocio redondo. Por supuesto, aquella botella no era ningún filtro mágico, sino un simple vino de Burdeos con el que estafar al campesino. ¡Cuánto vendehúmos hay por ahí suelto!

Este es el argumento de una de las óperas más tiernas que nos ha dejado Donizetti: «L’elisir d’amore», obra maestra de la ópera cómica. Ya se pueden ustedes imaginar lo divertida que es la historia, porque, efectivamente, Nemorino está tan convencido de que Adina se va a enamorar de él gracias al elixir, que actúa con una seguridad y desparpajo que consiguen cautivar a Adina, para mayor regocijo de Dulcamara (¿es acaso un buen vino la mejor poción de amor? Juzguen ustedes…). Esta historia nos enseña que, tanto en la vida como en el deporte, no hay como creer que uno puede conseguir las cosas para tener éxito en ellas. Contaba Andre Agassi que él ganaba los partidos en la ducha, antes de salir a la pista. Se visualizaba a sí mismo vencedor, derrotando al contrario, y simplemente trasladaba esa visión al terreno de juego. Y vaya si ganaba. Cuando crees que puedes, tienes medio camino recorrido. Es el lema que tantas veces hemos oído a Carolina Marín: «Puedo porque pienso que puedo». Así que este sábado, que nos enfrentamos al líder de la LEB Oro en su feudo, la única manera de vencer a Morabanc Andorra es creyendo que somos capaces de hacerlo. Porque lo somos. Los dos equipos se juegan mucho. Quedan tres jornadas de liga regular y Andorra le saca dos triunfos al segundo en la clasificación, Zunder Palencia. Si logra mantener la ventaja, Andorra regresará automáticamente a la ACB, de donde descendió la temporada pasada junto con Hereda San Pablo Burgos. Palencia ganó en casa a Andorra por 72 - 63 a finales de octubre, pero perdió allí en marzo por 97 - 89. Un solo punto de diferencia da el average para Palencia en caso de empate a victorias a final de temporada… pero Nacho Lezcano no va a permitir que Pedro Rivero le arrebate el ascenso directo. Y eso pasa por ganar al HLA Alicante en el pabellón de Andorra este fin de semana. Por su parte, los lucentinos tienen la ocasión de asegurar matemáticamente el playoff y, de paso, tratar de evitar el cruce con Palencia en los primeros emparejamientos. La derrota de hace unos días contra Ourense volvió a dejar en evidencia las flaquezas de este equipo, que de nuevo perdió un partido que perfectamente podría haber ganado. No es falta de talento. Ya vencimos a Morabanc Andorra en enero y supimos contener a John Dee, Micah Speight, Rafa Freire y Dos Anjos. A ver qué filtro mágico se saca de la recámara nuestro Rafa Monclova para hacer creer a los alicantinos que, con la pócima del trabajo, el esfuerzo y la entrega, este equipo puede someter a cualquiera.