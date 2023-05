La costa mediterránea ya se ha convertido en el epicentro de la America’s Cup. La ciudad de Barcelona albergará las Challenger Selection Series de septiembre de 2024, cuyo vencedor se enfrentará a Emirates Team New Zealand, defensor del título, al mejor de 13 regatas en octubre. Mientras tanto, la America’s Cup se está extendiendo más allá de Barcelona, con la confirmación de la primera regata preliminar, en la que los seis equipos participantes competirán a bordo de sus monotipos AC40 en Vilanova i la Geltrú el próximo mes de septiembre.

Mientras España se prepara para acoger el acontecimiento más señalado en el mundo de la vela, los equipos se siguen preparando intensamente en una competición tecnológica que se encuentra en pleno apogeo. El período de entrenamientos invernales resulta crucial para alcanzar el éxito final, puesto que hay mucho que evaluar en términos de diseño. Al mismo tiempo, las tripulaciones se ejercitan y disfrutan de un valioso tiempo de entrenamiento en el agua, donde perfeccionan sus habilidades en el 'foiling' (navegación con hidroalas), así como la coordinación y preparación física requeridas para navegar al más alto nivel a bordo de los potentes AC75 y los ágiles AC40.

A excepción del equipo Defensor, Emirates Team New Zealand, que continúa disfrutando del verano austral en su base de Nueva Zelanda, y de los estadounidenses del NYYC American Magic, que han permanecido en su base de Pensacola (Florida), la elección de un lugar de entrenamiento para los meses de invierno en Europa ha llevado a equipos como Alinghi Red Bull Racing y Luna Rossa Prada Pirelli a establecerse en Barcelona y Cagliari (Cerdeña). Por su parte, el Challenger of Record, INEOS Britannia, se acabó decantando por otra sede mediterránea, Palma, en la hermosa isla balear de Mallorca.

La tecnología como prioridad

La elección ha resultado todo un acierto para el sindicato británico, liderado por Sir Ben Ainslie y respaldado por el fundador y CEO de INEOS, Sir Jim Ratcliffe, con el apoyo de la división Mercedes Applied Science con sede en Brackley (Reino Unido). Con la tecnología como prioridad, el Challenger of Record (Primer Desafiador) no está dejando nada al azar en su intento de conquistar la America's Cup y ha presentado el innovador T6, su barco de pruebas de la clase LEQ12, que ha ido actualizando y mejorando durante los meses de invierno.

Aunque el principal objetivo de este stage invernal en aguas baleares ha sido la recopilación de datos y la evaluación del test boat LEQ12, con el equipo probando un innovador diseño de hidroalas (foils) junto con toda una serie de sistemas y desarrollos de velas, la tripulación británica también ha podido completar diversos entrenamientos a bordo de su AC40 desde que les fuera entregado el pasado mes de octubre.

Adaptación inmediata

La elección de la sede balear incluyó una serie de requisitos muy específicos por parte del sindicato británico, según admite el responsable de Operaciones (Chief Operating Officer) de INEOS Britannia, David Endean: “La Autoridad Portuaria y la administración local reaccionaron de forma muy rápida y positiva a nuestras peticiones con el fin de poder instalar nuestra base en Palma. Nos han proporcionado un gran emplazamiento operativo y nos han acogido desde el primer momento".

El equipo ha estado exprimiendo el barco a fondo durante largas jornadas en el agua y navegando todo lo posible durante su estancia en Mallorca. Palma ha sido un lugar fantástico no sólo para navegar el mayor número de días durante los meses de invierno, sino que el traslado a la isla también ha sido un éxito en términos de trabajo, preparación física y bienestar del equipo. Endean se ha mostrado muy agradecido a la ciudadanía por la acogida que ha dispensado al equipo: "La comunidad local ha sido muy hospitalaria y los miembros de nuestro equipo que se han instalado aquí no han tardado en integrarse. Ha sido un cambio muy positivo para nosotros. Es difícil no disfrutar viviendo en la isla. Es un lugar muy bonito, se vive junto al mar y las condiciones permiten salir al agua a nadar, hacer surf, windsurf o navegar casi todo el año. Eso es una gran ventaja para los amantes de los deportes acuáticos. Además, es un buen lugar para los 'marineros de agua dulce', ya que ofrece infinidad de alternativas por descubrir, incluyendo el ciclismo, que también parece ser uno de los pasatiempos favoritos de muchos miembros del equipo. Cuando todas estas actividades se complementan con unas instalaciones operativas excepcionales y unas condiciones de navegación óptimas durante todo el año, nos encontramos en el lugar perfecto para un equipo de vela de la America's Cup".

Conexiones de "altísimo nivel"

El traslado requirió un apoyo técnico excepcional para que el equipo pudiera comunicarse con sus ingenieros en Brackley. "La conexión en tierra ha sido de un altísimo nivel. Hemos trabajado mucho en el diseño de un sistema que dependía en gran medida de la infraestructura local, y la gente de Telefónica nos ha apoyado mucho y se ha mostrado muy complaciente a la hora de implantar nuestra conexión con Brackley. En un día de navegación, nuestro Mission Control en el Reino Unido acoge a ocho o nueve ingenieros que controlan hasta el último de los datos que salen del barco. Han podido ver y hablar con ellos en directo y sin retrasos. Es impresionante".

Preguntado sobre las condiciones en Palma, Endean se mostró más que satisfecho: "Este invierno ha sido interesante, ya que hemos tenido un par de contratiempos inesperados, pero en general, si se compara con las condiciones en las que entrenamos en aguas del Reino Unido en la última campaña, hemos disfrutado de mucho más tiempo en el agua".

Endean también comentó el apoyo del Real Club Náutico de Palma: "El Real Club Náutico nos ha apoyado mucho, nos ha puesto la alfombra roja y nos ha tratado como a su equipo local, lo cual es genial. Obviamente, son navegantes entusiastas y les encanta vernos salir a navegar cada día, y están encantados de que utilicemos sus instalaciones. Es estupendo que nos hayan acogido así".

Palma, un lugar perfecto para trabajar

Por su parte, el ingeniero Matt Lyon, constructor de barcos de INEOS Britannia, también se refirió a las instalaciones de que dispone el equipo en su base invernal: "Para un ciclista entusiasta es el lugar soñado, el sitio perfecto para trabajar. Algunas personas vinieron aquí sin haber practicado ciclismo en la vida y enseguida se han enganchado a la bici. Y lo mismo ocurre con la natación, salir a correr… Está muy bien poder estar por aquí, porque existe una gran cultura del deporte y la actividad física. Y en lo que al trabajo se refiere, se trata de un centro neurálgico para los superyates y los yates, ya que también se encuentra aquí la flota de los TP52. Es un lugar increíble para quienes se dedican a este sector, ya que se puede encontrar apoyo sin problemas a través de contratistas o de proveedores en general".

La impresionante costa española, así como sus gentes, su cultura, sus bellos paisajes son las mejores anfitrionas de la 37ª America's Cup. Y se convertirán en el centro de atención de todo el mundo, que vendrá a disfrutar de los mejores regatistas del planeta y los barcos de foils más rápidos jamás creados, compitiendo por el premio más grandioso del deporte internacional. Será el corazón palpitante de la competición más fascinante que se recuerda.