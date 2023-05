La decisión está tomada. Sergio Busquets dejará de ser jugador del Barcelona a partir del 30 de junio, día en que vence su actual contrato con el club blaugrana. Tras varios meses de meditación, el capitán del Barça pondrá punto y final a su etapa como culé, tras 15 temporadas en el primer equipo.

El anuncio de su decisión se puede hacer público entre este miércoles y jueves, días antes de que el Barça pueda convertirse en campeón de Liga en Cornellà-El Prat ante el Espanyol en la jornada 34 de la competición doméstica.

Según ha podido saber Sport, del grupo Prensa Ibérica, Arabia Saudí se posiciona como la opción número 1 al nuevo destino de Busquets para la próxima temporada, aunque todavía el futbolista no tiene nada decidido. Lo único que sabe es que no seguirá vistiendo de azulgrana el próximo curso, dado que no renovará su actual contrato.

El anuncio se ha precipitado en las últimas horas, aunque todas las partes preferían hacer pública la decisión una vez el equipo se haya proclamado campeón de Liga. No obstante, el club respeta la voluntad del jugador, dado que se ha ganado el derecho a decidir su futuro y oficializarlo con los 'tempos' que prefiera.

Ya lo anticipó Busquets en los micrófonos de DAZN, tras el último partido de Liga frente a Osasuna, asegurando que después de estos días de descanso, tomaría una decisión y se la comunicaría al presidente, cuerpo técnico y vestuario. Una decisión que se ha ido cocinando a fuego lento y que en el club sobrevolaba la sensación de que esta sería la última temporada del de Badia del Vallès.

Así pues, punto y final a 15 temporadas en el primer equipo del Barcelona con más de 700 partidos, siendo el tercer jugador con más encuentros en la historia del club, tan solo superado por Leo Messi y Xavi Hernández. En su palmarés, 31 títulos y la posibilidad de ampliarlo a 32 si el Barça alza la Liga. También sería el tercer futbolista más laureado del club, por detrás de Messi (35) e Iniesta (32) y empatado con Piqué.