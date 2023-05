El presidente del Orihuela CF, el empresario Eloy Moreno, ha cumplido el dicho de «llegar y besar el Santo». En su primera temporada como máximo dirigente del club, ha alcanzado el éxito que tanto se resistía en campañas anteriores, ha cumplido muchos de sus objetivos planteados cuando cogió las riendas hace ahora un año, y afronta su segunda campaña con la ilusión de seguir haciendo grande al equipo de la Vega Baja.

¿Cuáles han sido las claves para conseguir el objetivo del ascenso en su primera temporada como presidente?

Son múltiples, pero sobre todo el esfuerzo y compromiso diario de todos los integrantes del club, jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva... todos en mayor o menor medida tienen parte de culpa, incluso la afición con su grata respuesta en esta temporada también ha sido participe de este ascenso.

¿Cómo vivió esos momentos tensos de las últimas jornadas en las que no había margen de error y en especial en el último partido en el que se consiguió el ascenso gracias a una remontada en los últimos minutos?

Pues se ha vivido de una manera intensa, por detrás teníamos muy buenos equipos también apretando bastante, equipos con presupuestos importantes, pero internamente, siempre hemos hablado de centrarnos en nosotros y no mirar al resto, si nosotros hacíamos nuestro trabajo como así ha sido lograríamos ser primeros, el equipo lo demostró hasta el último minuto de competición el darlo todo y no bajar los brazos como pudimos ver en Silla.

¿Temió en algún instante que pudiera perder el ascenso directo en el último momento y que se lo tuviese que jugar todo en un play off?

Era una opción que lógicamente no se podía descartar, si es cierto que hubiera sido injusto tras prácticamente todo el campeonato líderes, pero es fútbol y todo puede pasar. Finalmente hemos sido merecidamente campeones.

En sus líneas de actuación tras coger las riendas del club hace un año figuraban muchos objetivos que se han ido cumpliendo ¿Cuál es el camino a seguir a partir de ahora?

En líneas generales estoy muy contento, se han ido cumpliendo esos objetivos que se marcaron, aunque no ha sido nada fácil conseguirlos. Lo próximo será que durante este verano se quedará por fin registrada la sociedad anónima deportiva, de esta manera tendremos un club SAD con cero deudas y preparado para afrontar un presente y futuro prometedor, con esta conversión en SAD el club se libera de una anterior etapa en la que el Orihuela C.F estaba cerca de su desaparición y que además contraía deudas en préstamos cercanos al millón de € que ahora han desaparecido con mi llegada.

¿Qué papel ha jugado la afición en el éxito de esta temporada?

La afición es clave. Es el alma y corazón de este club. Cuanta más afición seamos, más grande será nuestro club. Todos de alguna manera debemos animar a otros que hoy en día no vienen a Los Arcos para que cada vez seamos más los aficionados en los días de partido. La afición es importante, esta temporada han acompañado y han empujado para lograr ser campeones.

El club ha puesto ya a la venta los carnés de abonos para la próxima temporada a unos precios extremadamente rebajados y con oferta de 2x1 ¿a qué se debe?

Bueno, no esta tan distinta de mi primera campaña de abonos. El objetivo de la campaña es el mismo y no es otro que cada día seamos más y más en la gran familia del Orihuela CF, ¿de que nos vale tener butacas vacías un día de partido? Sigo pensando que debe primar facilitar la asistencia al campo y que cada día más gente de la ciudad y la comarca pueda disfrutar de un espectáculo que tenemos en la ciudad cada 2 semanas y que con diferencia es el más multitudinario de toda la Vega Baja. Especialmente me gustaría destacar la marea de jóvenes que se han enganchado al club esta temporada y que están deseando ya que empiece la nueva campaña.

¿Seguirá Óscar Sánchez comandando el proyecto de la próxima temporada en Segunda RFEF?

Pienso que sí, está Toche en ello, y llegado el caso agradecer a Oscar su esfuerzo y compromiso hacia el club porque me consta que tiene ofertas de categorías superiores y en especial una muy importante de primera RFEF y muy superior a la nuestra en el aspecto económico. En breve espero que podamos confirmarlo y si es así será una alegría para el club pues tendremos la garantía de tener a un trabajador nato, comprometido, ganador y profesional con nosotros.

¿Qué objetivos se ha planteado para esta próxima campaña en Segunda RFEF?

Lo primero de todo es valorar donde vamos a competir, dónde estamos ahora y defender esta plaza que tanto ha costado conseguirla. A partir de ahí y desde la humildad, queremos ser ambiciosos y no renunciamos a nada , así que iremos a competir cada partido con el objetivo de ganarlo y con el objetivo de dejarnos la piel todos los integrantes en el club, cada uno en su parcela, y que el día que no hayamos conseguido la victoria o resultados esperados que nos vayamos todos a casa con la sensación de haberlo dado todo y salir con la cabeza alta, de esta manera será un éxito y no un fracaso.