Fin de semana de infarto en el Autonómico de baloncesto infantil femenino protagonizado por el Club San Blas de Alicante, durante el campeonato celebrado en Agost y Calp. El equipo alicantino repetirá presencia en el campeonato de España tras proclamarse subcampeón autonómico. El viernes comenzaban ganando al equipo Fundación Valencia Básquet con holgura (88-59), manteniendo la posición el sábado, contra el CB Jovens L’Eliana (44-79), afrontando los dos partidos con una ilusión deslumbrante y con una buena tasa de aciertos en las jugadas, consiguiendo el pase a la final.

El domingo, sin embargo, no pudo ser y el esfuerzo de los dos partidos anteriores hizo mella en las jóvenes jugadoras, contra el Valencia Basket, que salió a darlo todo. En una acertada estrategia, lograron adelantarse desde el primer momento, adquiriendo una ventaja que les daba tranquilidad y estabilidad en el juego, logrando justamente el efecto contrario en el equipo alicantino. Una defensa férrea y unos ataques certeros que conseguían encestar cada tiro que hacían daban la victoria al equipo valenciano, pero no lograban arrebatar el título de Mejor Jugadora de la Final Four Infantil, que conseguía Isabel Hernández (CB San Blas) gracias a su capacidad anotadora, pero especialmente destacada en los rebotes y robos de balón, a pesar del marcaje «cara a cara» al que fue mantenida durante toda la final, por parte de las jugadoras del Valencia Basket.

El equipo femenino infantil San Blas lograba, además de quedar subcampeonas en el Autonómico Infantil IR de la Comunitat Valenciana, clasificarse para el Campeonato de España de Clubes que se celebrará en junio y que el equipo prepara ya a fondo.

El CB San Blas Alicante ha competido ya en 42 fases finales autonómicas, de las 60 en total que, en categorías de formación (infantil, cadete y junior), se han celebrado en los últimos 20 años. En esos últimos 20 años el equipo alicantino ha disputado 16 finales en Infantil y 17 en Cadete, un logro espectacular para este club que en la Comunidad sólo está por detrás del todopoderoso Valencia Basket . El año pasado el San Blas ya participó, como en el actual, en Infantil y Cadete, logrando en ambas la clasificación para el Campeonato de España de clubes. Este año, el club, fundado en 1985, repetía en ambas categorías de edad, en las dos frente a los dos equipos del Valencia Basket (el A y el B) y frente al CB Picken Claret en Cadete y al CB Jovens l’Eliana en Infantil. El equipo infantil, dirigido por Miguel Serna, logró el pase al Campeonato de España como subcampeón autonómico. Por su parte, el equipo cadete, dirigido por Javi Martí, se quedó a las puertas de conseguirlo pero tuvo que conformarse con el cuarto puesto. El Valencia A fue campeón autonómico en ambas categorías; en cadete le acompañarán Picken Claret y Valencia B y en Infantil lo harán CB San Blas Alicante y CB Jovens L’Eliana.

El CB San Blas Alicante inicia ahora sus «jornadas de puertas abiertas» donde cualquier niña que quiera iniciarse está invitada a probar con ellas. Un éxito total del club alicantino.