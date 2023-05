La ida del Real Madrid-Manchester City confirmó una hecho que ya se venía viendo con anterioridad: en los grandes partidos los cinco cambios nunca se consumen. Salvo cuando se producen prórrogas o se llega a la tanda de penaltis, difícilmente se agotan las sustituciones y los entrenadores tienden a mantener en el campo a los jugadores por los que apuestan de inicio.

Carlo Ancelotti realizó tres cambios y ninguno antes del minuto 81. Lo que confirma que la apuesta inicial de los entrenadores raramente se altera cuando el partido es de mucha trascendencia y el rival de peso. Carletto nunca ha escondido su apuesta por un grupo de jugadores habituales a los que incluso ha llegado a llamar “intocables”, entre los que están Modric, Kroos y Benzema. “Ellos marcan el tempo del partido y gestionan sus esfuerzos en el mismo”, declaró al ser preguntado por el estado físico de los veteranos.

Poco le importó que Kroos y el francés hubiesen jugado el sábado hasta la medianoche la final de la Copa del Rey en Sevilla. Los mantuvo en el campo y solo en los diez últimos minutos echó mano de Asensio, Tchouameni y Nacho. De hecho, el italiano en los partidos de Liga suele agotar los cinco cambios en los instantes finales más como reconocimiento hacia los jugadores que entran que como una decisión estratégica.

Si Ancelotti solo hizo tres, Guardiola directamente dejó los 90 minutos a los once hombre que arrancaron el partido. No es Pep entrenador de realizar cambios pronto en los partidos. Tampoco de agotar las sustituciones. Pero ante el Madrid, con la herida de la eliminación del año pasado en dos minutos al final aún sangrando, decidió no tocar nada y mantuvo a los titulares todo el partido.

Guardiola no mueve el árbol

“He pensado que estaban bien los que estaban. Los que estaban tienen cierto empaque, son jugadores que retienen el balón... El Madrid tiene jugadores que hacen transiciones en carrera... Si se pone el partido loco, no tenemos ese nivel tan bueno como ellos”, admitió en la sala de prensa al acabar el partido.

El City ganó la posesión y el campo en la primera media hora, en la que tuvo varias oportunidades que Courtois abortó con solvencia. Luego llegó el zarpazo de Vinicius y a los ingleses les temblaron las piernas. Ancelotti lo dejó claro ante los micrófonos: “Ellos tenían la posesión, pero nosotros teníamos el control”. Así de sencillo. Carletto y Guardiola desmitificaron la importancia de los cambios igual que el Madrid demostró que lo importante no es tener la pelota si no saber qué hacer con ella cuando la tienes.

Optimismo madridista

Modric se mostró optimista pese a viajar al Etihad sin ventaja: “Hemos sido pacientes esperando nuestra oportunidad, ellos tenían el balón pero no crearon muchas ocasiones. Sufrimos, aguantamos y después del gol mejoramos en la presión y con el balón. Hemos hecho un buen partido, tuvimos oportunidades y es una pena el gol encajado. Hemos merecido más, pero el resultado es positivo. Vamos a ir a Manchester con la misma ilusión y confianza en que podemos ganar”.

El optimismo moderado de Modric era extensible al resto de miembros del equipo blanco. El mismo Ancelotti concluyó con un veredicto favorable: “Buenas sensaciones y vamos a Manchester con optimismo”. Dos cosas quedan claras: el fútbol es un estado de ánimo y los cinco cambios son una milonga.