¿Qué tienen en común el béisbol y Frank Sinatra? Que ambos nacieron en Hoboken. No se preocupen si nunca han oído hablar de este pueblo de Nueva Jersey, que es más o menos como San Vicente del Raspeig pero con mar y unas vistas impresionantes a los rascacielos de Manhattan. Quienes sí sabían dónde estaba Hoboken eran los soldados americanos que fueron a combatir durante la primera guerra mundial, pues su puerto fue el punto oficial de embarque de más de dos millones de jóvenes llamados a filas como soldados de infantería. De aquella época viene la frase más famosa sobre Hoboken, acuñada por el general John Pershing, que en 1917 se puso al mando de las tropas estadounidenses. Para animar a los chavales a luchar en la guerra, que duraba ya tres años pero en la que Estados Unidos no había entrado oficialmente hasta ese momento, les prometió poner todo de su parte para finalizar la contienda cuanto antes y traerles de vuelta a casa por Navidad. Así que les dijo que el 25 de diciembre les esperaba «Heaven, hell or Hoboken». Para final de año estarían en el cielo, en el infierno o en Hoboken, de regreso.

Nuestro escuadrón lucentino tiene una batalla crucial este viernes en la lucha final de la LEB Oro. Quedan dos jornadas y el objetivo de la temporada, el "play-off", no está asegurado todavía. Nos enfrentamos a Guuk Gipuzkoa Basket en el Centro de Tecnificación, empatados a puntos octavo contra noveno. Una derrota nos condenaría a jugarnos la temporada en Castellón la semana próxima, si TAU vence en su enfrentamiento contra Alimerka Oviedo Baloncesto. O sea, que el desenlace del fin de semana nos deja dos opciones. No hay un Hoboken esperando para el HLA Alicante. Será todo jugársela al cielo o al infierno. O ganamos en casa y aseguramos los primeros cruces en el "play-off", o sufriremos pendientes de Castellón para agotar nuestra última bala contra los hombres de Orenga. El TAU visita el sábado Pumarín frente a un equipo que se está jugando la permanencia, la salvación, mientras los de Castellón apuran sus posibilidades matemáticas de entrar en playoff. La única opción de no depender de dicho resultado pasa por vencer a Gipuzkoa, que en la primera vuelta nos ganó por diez puntos. Un average que conviene no perder de vista en las cuentas finales de la liga regular. Más vale que los hombres de Rafa Monclova regalen a su afición un triunfo para sellar el "play-off"en casa. Ese es el cielo que nos espera esta jornada. De lo contrario, entraríamos en el infierno de la tensa espera de los resultados del resto… y de tener que decidirlo todo en la batalla final. Los soldados americanos de la primera guerra mundial soñaban con regresar sanos y salvos a Hoboken. Era eso o la muerte. Nosotros ya estamos de vuelta en casa, en el Pedro Ferrándiz, en nuestro fortín. Solo el valor de nuestros guerreros dirá si es aquí donde vamos a vivir para alcanzar la gloria de luchar en el playoff o, si por el contrario, nos espera el infierno de morir derrotados en esta guerra.