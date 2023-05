El Alcoyano visitaba Lezama buscando ser sólido y que las piernas no le errasen en un momento clave de la temporada. Jugar con un filial ya descendido y a domicilio, podría ser un arma de doble filo ya que los vizcaínos no iban a dejar de pelear cada encuentro que aún le quedaba por delante. Sin pensar en que un tropezón, metería de lleno a los de Vicente Parras en el vagón de cola a falta de dos jornadas, el encuentro no pudo ponerse de mejor color para los alicantinos que quisieron pronto quitarse las posibles dudas, sellando una internada en banda derecha de Armental, pisando área con la consecuente dejada atrás a un Juanan que llegaba para colocar con el interior el esférico a la portería de Padilla.

El 0-1 que llegaba a posterioridad de que Juanan ya hubiera llevado peligro sobre el área vizcaína en una acción similar a la del gol, mostraba el buen momento del jugador alicantino y un resultado, por el momento balsámico para los de Parras en una puesta en escena sobre Lezama de magníficas sensaciones. Y pese al gol no se relajó el Alcoyano un ápice tras versiones anteriores que acababan en peor desenlace, buscando el área del Bilbao Athletic una y otra vez dispuestos a poner tierra de por medio. Tuvo en pies de Armental pasado el cuarto de hora el segundo, tras un golpeo con la derecha que saldría cercano al poste local. No daba síntomas de reacción el Bilbao Athletic sobre el área de Bañuz, siendo el Alcoyano quien una y otra vez buscaba área local, con una inmejorable ocasión que de nuevo partía en banda y que Juanan, concentando un cabezazo estrellaría en el larguero vizcaino. Sólo el atino bajo palos de Padilla y la falta de puntería, condenaba al Alcoyano a un exiguo premio para los méritos cosechados ya a la media hora del choque, pus Moyita haciendo trabajar a Padilla y una vez más un activo Juanan con un disparo que volvería a perderse por encima del larguero local, firmaba treinta minutos de acoso y derribo sobre área local. Fue decayendo algo más en el cuarto de hora final de la primera parte el acoso y asedio al área de Padilla y eso permitió que el Bilbao Athletic al descanso llegase con vida en el marcador. Color blanquiazul Si la primera parte fue de color alicantino, aun el encuentro mejoró en sensaciones cuando la segunda amarilla a Sillero a los dos minutos de la reanudación dejaba a los cachorros en minoría sobre el césped de Lezama. Volvió a darle ritmo el Alcoyano que de nuevo puso en apuros a Padilla tras un remate de Armental de nuevo desbaratado por el meta local. Las bandas de Lezama estaban en posesión de un Alcoyano que sacaba tajada de ellas, pues en una nueva arrancada de Armental por la derecha, colocaba un nuevo balón al área que Juanan abría de cara a un Agüero que llegaba para poner el segundo gol visitante. Noqueado el Bilbao Athletic, los de Parras volvieron a desangrar la banda derecha, por donde Armental encontró una nueva autopista que le llevó a dejar el esférico en la frontal para que Sergio Moyita acabase alojando el 0-3 que daba una tranquilidad a los de Parras, pocas veces saboreada por estos en liga. Quedaba pese a todo un mundo por delante con más veinticinco minutos aún por dilucidar, y pareció el Bilbao Athletic darle algo de picante al choque cuando desde el punto de penalti Ibon Sánchez recortaba diferencias para colocar el 1-3. Por un momento se pudo venir a la mente el traspiés de la temporada pasada en Sevilla, pero esta vez lejos de ello y concienciados de todo lo que había en juego por parte del Alcoyano, los de Vicente Parras sostuvieron bien la renta y aunque, al igual que los locales empezaron a perder presencia sobre áreas ajenas, los tres puntos vitales para dar un salto clave en la salvación de los del Collao se consumó con un triunfo previo a que, el Real Murcia visite el próximo sábado a las 19.30 horas el Estadio del Collao. FICHA TÉCNICA ► BILABO ATHLETIC: Padilla, Rincón (Pérez, m.75), Sillero, Trespalacios, Mendibe, Oier López (Chasco, m.54), Bita (Vélez, m.54), Gere, Ibon Sánchez (López, m.87), Cabo (Bari, m.75) e Izeta. ► ALCOYANO: Bañuz, Primi, Álvaro Vega, Fran Miranda, Juanan, Agüero (Liberto Beltrán, m.60), Moyita, Lillo, Armental (Soler, m.71), Carbonell y Raúl Alcaina. ► GOLES: 0-1, Min.5: Juanan; 0-2, Min.60: Agüero; 0-3, Min.63: Sergio Moyita; y 1-3, Min.65: Ibon Sánchez. ► ÁRBITRO: Conejero Sánchez (comité extremeño). Mostró amarillas al local Rincón y al visitante Fran Miranda. Expulsó al jugador del Athletic Sillero por doble cartulina amarilla. ► INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la Jornada 36 en el grupo 2 de Primera RFEF jugado en las Instalaciones Deportivas de Lezama (Bilbao).