Márquez revoluciona MotoGP tras reaparecer con otra exhibición de carácter

La reaparición, el regreso, la vuelta del ocho veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez (Honda), que coincidió, tal vez no sea tanta casualidad, con el récord de espectadores en los 1.000 fines de semana de gran premio, con 278.805 aficionados, ha empezado a revolucionar y agitar un campeonato, un título, que volvía a tener como claro y único favorito en el campeón del mundo, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia y a su poderosa Ducati ‘Desmosedici’.

La actuación, el comportamiento, la valentía, el coraje, la pasión y la determinación que Márquez demostró a lo largo de todo el fin de semana, después de pasarse mes y medio sin tocar una moto de carreras, que es el único piloto de la actualidad que, pese a sus ya 30 años, puede cambiar el rumbo de un Mundial donde existe poca contestación al poderío de Bagnaia y la fábrica de Borgo Panigale.

Márquez estuvo a un segundo de conquistar la ‘pole position’, que le arrebató Bagnaia en la última vuelta. Márquez logró la segunda posición de la parrilla. El sábado fue quinto en la carrera al ‘sprint, rozando siempre el podio. Y, el domingo, se fue al suelo a dos vueltas del final, tras una extraordinaria carrera, siempre delante, cuando peleaba, cómo no, con dos Ducati oficiales, la de Jorge Martín y Johann Zarco.

“Marc ha hecho una carrera fantástica”, reconoció orgulloso Alberto Puig, Team Manager del equipo Repsol Honda. “Desafortunadamente, al final perseguía el podio y sabía que Johann Zarco estaba justo detrás suyo, listo para apretar y superar por mayor velocidad punta, así que tenía que seguir luchando. El carácter de un campeón es intentar sacar siempre el máximo de cualquier situación, que es exactamente lo que hizo Marc. Creo que está pilotando al mismo nivel que antes de lesionarse hace tres años. Ha pilotado magníficamente y ha hecho todo lo que ha podido con lo que tenía".

“Queriendo o sin querer, luchando, arriesgando, despreciando la posibilidad de puntuar”, escribe Matteo Aglio en gpone.it, “Márquez regresó a casa sin puntos, desolado tras una gran carrera, pero nosotros tenemos ya la seguridad de que MotoGP ha recuperado a su gran protagonista”. Paolo Scalera, uno de los veteranos periodistas del Mundial, escribe en la misma dirección: “Te puedo gustar más o menos, pero no se ganan ocho títulos del mundo como los ha ganado Marc Márquez sin carácter. Y aquellos deportistas con carácter no caen simpáticos a todo el mundo porque, como le ocurre a Marc, no les preocupa caer bien, a ellos solo les preocupa ganar”.

"¿El toque de Marc con 'Pecco'? Un simple contacto de carreras. Amamos a los pilotos guerreros como Marc"undefined Davide Tardozzi / Responsable del equipo Ducati Corse

Davide Tardozzi, uno de los responsables del poderoso y campeón equipo Ducati Corse y uno de los grandes admiradores de Marc Márquez desde su fulgurante aparición en el Mundial de MotoGP del 2013, que ganó el catalán rompiendo todos los récords de precocidad de la máxima categoría, defendió al catalán incluso cuando chocó con su campeón Bagnaia en la carrera al ‘sprint’ del sábado. “La batalla con Marc es un contacto de carrera. Esas acciones forman parte de nuestro deporte y, además, nosotros amamos a los pilotos guerreros como Marc”.

El elogio de un Nieto

Fonsi Nieto, uno de los más valorados ‘coach’ del ‘paddock’ de MotoGP, que tiene al madrileño Jorge Martín (Ducati) en la cuarta posición del Mundial de pilotos, a tan solo 14 puntos de Bagnaia, cuando restan por disputarse, nada más y nada menos, que 555 puntos, elogia la manera, el estilo y el carácter de Márquez, sobre todo después de presenciar cómo se resistió, tras mes y medio sin tocar la moto, al adelantamiento de su pupilo en la carrera del domingo.

“Cuando Márquez está en la ecuación”, señala Fonsi al diario As, “la polémica se multiplica por lo ‘crack’ que es. Para todos nosotros pelear con un tío como él en pista es algo muy bonito. Para él es una faena que a los pilotos les motive ganarle más a él que a ningún otro. Cuando le ganas un pulso a Marc, todo el mundo sale reforzado. La verdad es que es una pena que se fuera al suelo nada más pasarle Jorge (Martín), pues todos sabíamos que volvería a intentar pasar a Jorge. Marc no tira nunca, nunca, la toalla porque, si lo hiciera, no sería Marc”.