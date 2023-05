El CF Intercity juega este sábado el último partido en casa frente a la SD Logroñés a partir de las 19:30 horas en el Antonio Solana. Una victoria de los hombres de negro prácticamente aseguraría jugar la próxima temporada en Primera Federación. El conjunto de Sandroni despide mañana la temporada en Villafranqueza y quiere hacerlo junto a su afición, por lo que el club ha decidido que sea un partido con entrada libre para que todos los que lo deseen puedan disfrutar del duelo y el ambiente de la Primera Federación. Las invitaciones para el encuentro se podrán recoger en la taquilla del Antonio Solana. Sandroni, el técnico que ha cambiado la inercia del equipo, es consciente de la buena dinámica de sus jugadores, pero tiene claro que todavía queda un paso más para conseguir el objetivo, por lo que pide mantener la intensidad hasta el final. «El equipo está bien, los resultados ayudan. El proceso que llevamos es muy bueno y hay que seguir. La victoria ante el Barcelona B ya nos dio de comer y ahora tenemos que ir a otro plato. Todavía tenemos que hacer un partido redondo en casa. Lo hemos hecho fuera y es un debe que tenemos, adaptarnos a las circunstancias, el ser capaces de jugar bien 100 minutos en casa y en eso estamos. Los jugadores quieren regalarle a la gente y al club un partido redondo y es nuestra meta esta semana», afirma Sandroni, que augura un partido de gran dificultad: «Esperamos un partido típico de Primera RFEF, igualado, contra un gran equipo, de los mejores de la categoría en aprovechar todo lo que tienen, muy bien trabajado y con jugadores con menos nombre pero con la palabra equipo que las llevan a rajatabla».

El entrenador del Intercity reconoce que se sorprendió por la calidad y la buena actitud de la plantilla. «Tenemos esta oportunidad y vamos a por ella. Lo dije el primer día. Esperaba un club con más problemas y una plantilla más tímida pero la verdad es que me lo han puesto muy fácil. La realidad es que aún no hemos cumplido el objetivo para el que vine para seis partidos. Estamos cerca pero las cosas ‘casi ‘ no están hechas, ni merecidas tampoco. Hay que hacerlas y esperar que la gente nos ayude porque va a ser un partido bonito y duro. El Intercity se merece estar en Primera RFEF la próxima temporada», señaló el técnico tras el entrenamiento, que siguió elogiando a su plantilla: «Estamos gestionando bien las cargas, tenemos jugadores veteranos que saben cómo manejar estas situaciones pero también tenemos jóvenes con mucha hambre y ganas de sacar esto adelante. La plantilla es muy completa y lo que tengo es dolor de cabeza de elegir cada semana».