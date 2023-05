El director técnico del Barça, Juan Carlos Navarro, dice que el equipo tiene que levantarse después del palo de la Final Four y pelear por la Liga. Tras perder la Euroliga y también la Copa, resulta fundamental el último título en juego para no despedir el curso con muy mala nota. Pero por lo visto en el partido por el tercer puesto frente al Monaco, saldado con un clara derrota (78-66), no será fácil.

Con cara de circunstancias y una gestualidad corporal que denotaba la falta de motivación, el Barça intentó cumplir el trámite. Pero los jugadores de Jasikevicius, apenas 24 horas después de estrellarse ante el Madrid de Tavares, no están para mucha consolación. El duelo continúa, aunque de aquí a una semana estará metido en los ‘playoffs’ por el título de la ACB. El Monaco, que se estrenaba en una fase final de la Euroliga, no necesitó su mejor imagen para llevarse el triunfo de Kaunas, con buenos minutos de los secundarios como Diallo o strzel y apenas presencia de su estrella Mikle James (seis minutos, 3 puntos). Pero sí que le puso más ganas. Más actitud. Ganar al Barça, aunque sea en un partido sin premio, cuenta para el ambicioso cuadro monegasco, propiedad del multimillonario Alexey Fedorychev desde el 2022, que quiere instalarse en la élite y parece camino de conseguirlo. Al Barça le faltó tensión competitiva durante casi todo el partido y durante muchos minutos se llevó una buena pana. Mirotic (15 puntos), Satoranky, Abrines o Kuric dieron la impresión de estar con ganas de pasar página y recuperar el tono. pero otros como Vesely, Tobey o Sanli siguen con el duelo. El palo aún duele.