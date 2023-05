Ha terminado la fase regular de la LEB Oro. Es el fin de los días antiguos del baloncesto. Comienza ahora, con la eliminatoria de playoff, la Edad de los Hombres, esa que enfrentará a ocho equipos para conquistar el tan ansiado anillo de poder del ascenso a ACB. Un tesoro tan cotizado como disputado. Un anillo para dominarlos a todos. Solo uno de ellos sobrevivirá primero a los cruces de playoff, que premian al mejor de cinco encuentros, y después a la final a cuatro, que tendrá lugar el 17 y 18 de junio y conducirá a la gloria de la Liga Endesa.

Rafa Monclova, el blanco, ha logrado reunir a su propia comunidad del anillo, que en breve abandonará la comarca alicantina para emprender el viaje por la Tierra Media. Cuenta con un capitán como Matulionis, de la talla de Aragorn, guerrero sin par dispuesto a recuperar su trono de Gondor con la sabiduría de un elfo lituano. A su lado luchará nuestro Légolas particular, Nikola Rakocevic, con su vista prodigiosa y su letal puntería con el arco montenegrino. La defensa estará bien pertrechada por nuestras dos torres, los imponentes Sean McDonnell y Edu Gatell, mientras que el ataque recaerá en la determinación de Blaylock, que no duda en manejar su portentosa hacha con la destreza del propio Gimli. Veremos si Arcos y Steinarsson se entienden tan bien como Frodo y Sam para guiar con éxito la peligrosa misión, puesto que nos acecha un ambicioso Gollum y un ejército de orcos tras cada rincón de la pista.

Toda épica será poca para narrar la dificultad de lo que se nos viene encima a partir del jueves en esta nueva era. UEMC Real Valladolid iniciará la saga en el polideportivo Pisuerga contra ICG Força Lleida, en uno de los duelos más igualados que se esperan en los playoff. En circunstancias similares se medirán en Madrid el Movistar Estudiantes y Hereda San Pablo Burgos, que añaden una presión extra para recuperar ese anillo de poder que no hace tanto acariciaban. En las tierras del reino perdido del norte se enfrentan Leyma Coruña y Guuk Gipuzkoa Basket, mientras que el destino del HLA Alicante es la peligrosa llanura que habita Zunder Palencia, tan hostil como las minas de Moria y tan devastadora como el oscuro Mordor.

La contienda será desigual, pero los fans de Tolkien hemos visto a unos hobbits derrotar a poderosos hechiceros. Ni el maligno Sauron podrá impedir que las fuerzas lucentinas se conjuren para dar la madre de todas las batallas en la serie de partidos más importante de las últimas dos temporadas. Confíen en el equipo. El Lucentum es nuestro tesoro.