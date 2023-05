El mismo Lucentum del último mes y derrota contundente en su estreno en el «play-off» ante un Palencia que arrasó desde el principio. No está bien el HLA Alicante que solo ha sumado una victoria de los últimos ocho partidos y el conjunto de Pedro Rivero le dio un repaso monumental. La baja de Matulionis tampoco ayudó y además se lesionó Edu Gatell en el tercer cuarto. Ambos son duda para el segundo partido de la serie, fundamental para llegar a Alicante con algo de esperanza.

La superioridad del Palencia fue total durante todo el partido con amenaza tanto por dentro con un espectacular Kasibabu (26 de valoración) como por fuera con la agilidad de Wintering (17 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes). El equipo de Rivero fue arrasando conforme avanzaba el partido al tiempo que los lucentinos se iban empequeñeciendo con un juego triste, apagado, sin energía, sin alma y con la misma inercia de los últimos partidos. Queda muy lejos aquel equipo aguerrido que ganaba los partidos a base de lucha y entrega. La renta que fue cogiendo el Palencia obligaba a pensar en el próximo partido mucho antes de lo previsto, a recuperar sensaciones y a borrar lo vivido, pero el nivel era bajísimo y apenas se pueden encontrar razones para buscar el milagro.

La superioridad física del Palencia fue letal en el primer cuarto ante un Lucentum mermado por la baja de Matulionis que no encontraba la forma de atacar con fluidez. Kasibabu hacía mucho daños en una pintura que hace tiempo que no es el principal fuerte del HLA. Los recursos del Palencia eran infinitos para resolver cualquier situación y al conjunto lucentino echaba en falta mayor capacidad reboteadora. Pese a todo, el equipo de Rafa Monclova no andaba todavía tan lejos de su rival en el marcador y con 20-14 finalizó un primer cuarto que dejó unas sensaciones pobres además de dos faltas de Blaylock en menos de dos minutos.

Al menor descuido Palencia cogía distancia. Demasiadas armas para permitirse descuidos en defensa y el HLA lo pagaba muy caro. Los triples golpeaban al Lucentum y solo Gatell sostenía al equipo de Monclova. Era una lucha de David contra Goliat. El paso de los minutos jugaba en contra del HLA y cada vez el partido se ponía más cuesta arriba (32-22 a falta de cuatro minutos para el descanso). El rebote mataba al Lucentum y la distancia se fue ampliando. Momento crítico para los visitantes, muy fríos en ataque y cada vez más inofensivos. El partido se rompió antes del descanso (44-24) tras un parcial de 24-10. El Palencia no bajaba el pistón y casi ridiculizaba a una de las peores versiones de la temporada del Lucentum. Dos jugadores del Palencia (Wintering y Kasibabu) habían anotado al descanso más puntos que todo el HLA al descanso (47-24).

El conjunto de Monclova quedaba prácticamente a expensas de un milagro en la segunda parte. Tal y como arrancó el tercer cuarto, no parecía factible una remontada. Al contrario, la dinámica fue la misma con un Kasibabu muy dominador en la pintura.

Cuando parecía que el HLA daba síntomas de mejoría en ataque, los triples del Palencia cortaron en seco la reacción. Para colmo, Gatell se tuvo que retirar lesionado, dejando un vacío inmenso.

Coleby mejoró al Lucentum desde su entrada en pista pero la diferencia entre ambos conjuntos era abismal. Sin duda mejoró la defensa del HLA pero no era suficiente y en la mente ya estaba el segundo partido de la serie del domingo.

La misión era recuperar la sensaciones de cara al siguiente duelo. Mejoró al Lucentum aprovechando que el Palencia bajó el pistón consciente de su abultada ventaja, pero nada da nada. El juego triste del HLA apenas transmitía cosas positivas y los jugadoras suplicaban para que se acabara el infierno.

Toca cambiar el chip y pensar ya en el segundo encuentro de la serie. Borrón y cuenta nueva.

ZUNDER PALENCIA

Schmidt (5), Wintering (17), Merlo (002), Chumi Ortega (11); Rozitis (0), Martínez (9), Barrientos (5), Kamba (2), Kasibahu (18), Kostadinov (12), Mendy (0) y McGrew (7)

HLA ALICANTE

Guillem (4), Chapela (7), Steinarsson (1), Parrado (6); Gatell (6), Berg (2), Koleby (6), Blaylock (2), Rakocevic (8), McDonnell (13), Voronin (2).

PARCIALES 20-14, 27-10, 19-22 4 y 22-11