El entrenador del Atticgo Balonmano Elche, Joaquín Rocamora, valoraba tras el partido de ayer el primer triunfo de las Guerreras Ilicitanas en el play-off de la final de la Liga Guerreras-Iberdrola. Y lo hacía realmente emocionado. ¿Qué siente?, le preguntaba la Prensa: "Satisfacción, orgullo y plenitud. Quien ha seguido al Club Balonmano Elche sabe que estamos acostumbrados a jugar en el pabellón de Carrús ante unas cien personas, y ahora ya es el sexto o séptimo partido que superamos las 1.000 y hoy había más de 2.000. Estamos luchando por los títulos y lo estamos haciendo cómo realmente nos gusta, a lo Elche, algo de lo que estoy tremendamente orgulloso".

Para el técnico, natural de Orihuela, el duelo de ayer fue "un partido de poder a poder, donde a rachas se jugaba a lo que quería uno de los dos equipos. Creo que ellas estuvieron más cómodas en la primera parte en defensa y nosotras en la segunda". Pero claro, "al final ya esperábamos que ocurriera lo que ha pasado, que se decidiera por detalles. Hoy no hemos tenido a una gran Nicole Morales en la primera parte y también lo hemos sufrido, pero ahora, ya con la victoria, lo que tenemos que hacer es disfrutar de ella, vivir esta alegría, saborearla y por qué no, soñar con que podemos ganar uno de los dos partidos en Málaga en el caso de que haya encuentro el miércoles". El primer paso ya está dado.

Mirar atrás

Rocamora aseguraba que “si alguien me dice en 2016 que estaríamos aquí no me lo creo. Entonces cogía a un equipo que llevaba cuatro meses sin ganar. O cuando me peleé con toda mi familia porque dejé la docencia para dedicarme a entrenar… No lo hubiera esperado nunca". Y deseaba que "ojalá logremos el título, sería una alegría tremenda. No hay más que ver la cara de felicidad de todos los niños, una señora llorando en la grada. Para mí esto es la leche… Tenemos que disfrutarlo porque llegar hasta aquí no ha sido sencillo y ojalá seamos campeones".

Clave de la victoria

Para el técnico, "la clave del partido ha sido el acierto en la segunda parte en el manejo del tiempo, con una Nuria Andreu excepcional, que ha sido capaz de manejar el tiempo a su antojo. A partir de ahí era esperar un poco más al sistema defensivo del Málaga, que en la primera parte nos acosaba mucho y nos generaba muchos problemas. A partir de ahí, esa ventaja de 3 goles al final ha sido importante. Pero hemos sufrido mucho".

Y ahora, "va a ser dificílisimo, pero la presión es para ellas. Tienen el doble de presupuesto que nosotras, es un equipo que ha jugado siete finales en tres años, con muchísimas jugadoras internacionales y que han estado toda la liga por encima nuestra. Ahora tienen que ganarnos en su casa con la presión de que si pierden un partido pierden el título de liga", remarca Rocamora, que sigue en una nube: "Ojalá lo logremos. Sigo soñando con ello. Vamos a trabajar para poder traernos el título a nuestra ciudad".

El entrenador aseguraba estar "muy agradecido a los aficionados. Creo que han sido fundamentales porque las jugadoras así lo han sentido". Por ello, les lanzaba como mensaje que "esperemos poder rematar la faena en Málaga. Hoy lo vamos a celebrar saliendo a cenar, con dos cervezas y mañana levantándonos tarde y descansando. Eso lo primero. El viernes por la tarde o el sábado por la mañana haremos un entrenamiento físico y ya el entreno táctico será el mismo domingo, para ver qué cuestiones podemos cambiar y cómo podemos defender las situaciones en las que nos han hecho mucho daño", decía nada más acabar el encuentro de ayer.

Rocamora recordaba que "hace tres años tuvimos la oportunidad de ser campeonas. La pandemia nos la truncó. Ahora estamos viviendo otra. Nos ha pasado un tren que es precioso y lo vamos a querer coger".

El papel de Do Nascimento

Preguntado por el papel de Alexandra do Nascimento, el preparador oriolano aseguraba que "es una pasada. Solo puedo agradecer cómo me ayuda a mí y a las niñas, como ella dice. Cómo se ha tomado su participación en el Elche como si fuera el club de su vida cuando ella viene de ser 20 años profesional y campeona absolutamente de todo. El club ha hecho un esfuerzo muy grande en renovarla por eso, porque creemos que es imprescindible y nos está ayudando muchísimo y porque cada vez que ha habido un momento caliente en cualquier partido ha asumido la responsabilidad y además lo ha hecho con acierto".

Y el de Nuria Andreu

Para Rocamora, "el final de temporada de Nuria Andreu es algo de locos. No se puede entender que una jugadora con su edad y experiencia, que no ha sido importante a lo largo de toda la temporada, que ha estado ayudando a las compañeras para que jugaran mejor y que al final de la campaña, cuando ha tenido oportunidad, coja la responsabilidad y lo haga de esta manera".