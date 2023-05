El mejor jugador del partido (MVP) de ayer, y uno de los mejores de los últimos meses -también lo fue ante el Valladolid-, Tete Morente, lo sigue teniendo claro: «El Elche fue el equipo que me dio la oportunidad de cumplir mis sueños y sí, es verdad que, como dijo Omar (Mascarell) es muy importante el proyecto que se hace para subir, que nos guste a todos los jugadores, y si se hace así claro que quiero continuar, estoy muy contento, me siento muy querido con la gente y la afición que no dude de eso». Y es que Morente no solo ha cambiado pitos por aplausos. Ha materializado cuatro goles esta campaña y, a su vez, ha demostrado sobre el césped su calidad mediante continuas cabalgadas por la banda, buenos centros y certeros remates.

Preguntado por su estado anímico tras pasar unos malos momentos a principio de temporada, el jugador asegura que «sentirte querido por la afición es muy importante. El cambio no ha sido fácil, me ha costado mucho trabajo, pero lo esencial es que siempre me he sentido querido y ojalá siga así mucho tiempo». El atacante franjiverde reconocía que su gol ante el Sevilla tuvo un importante componente de azar. De hecho, explicaba que «al ver el centro de Josan, salto junto a Jesús Navas para disputar el balón. Al chocar, me da en el hombro y el balón hace una pequeña vaselina y entra, por suerte». Por otro lado, el centrocampista gaditano destacaba que «donde me siento más cómodo es en la izquierda, aunque si me piden que salga en banda derecha también lo hago». Morente elogia al nuevo técnico: «Desde que ha llegado Beccacece nos tiene a los 25 enchufados. Todos los que entran o luego salen al campo mejoran el equipo y esto es muy importante desde ahora a lo que viene, pues nos queda un añito muy bueno». Y cuando le preguntan si es el Elche un equipo fiable para ser candidato a ascender, lo tiene claro: «Sí. Además, creo que lo estamos demostrando ante grandes equipos. El otro día ganamos al segundo de LaLiga (el Atlético de Madrid cuando llegó al Martínez Valero). Esta jornada hemos vuelto a competir ante un finalista de la Europa League... Considero que hay un bloque muy importante para la temporada que viene y si nos reforzamos bien ,obviamente que vamos a ser un equipo que va a luchar por el ascenso, sin ninguna duda». Sus números El deportista, de 26 años, ha disputado este curso un total de 1.893 minutos en 30 partidos, según las estadísticas de LaLiga. Ha cometido 30 faltas y recibido 21. Ha caído 9 veces en fuera de juego y ejecutado 34 disparos a puerta, así como 30 regates. Morente ha efectuado 596 pases y ha protagonizado 238 duelos, ha recuperado 93 balones e interceptado 22 balones y 9 disparos a puerta del rival.