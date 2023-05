La plantilla del AtticGo Elche ha realizado este sábado por la mañana el último entrenamiento en tierras iliicitanas. A su conclusión y tras pasar por sus domicilios para recoger las maletas, las guerreras franjiverdes ha emprendido su viaje camino de la gloria. Este domingo (18 horas, Teledeporte), en el pabellón Pérez Canca-Carranque de Málaga, tienen la primera de dos las dos oportunidades para proclamarse, por primera vez, en los más de 60 años de historia del club, campeonas de la Liga Guerreras-Iberdrola.

El conjunto ilicitano venció (24-23) al Costa del en el primer encuentro de la final del “play-off” por el título disputado el pasado jueves en un pabellón Esperanza Lag lleno hasta la bandera y con un ambiente espectacular.

Ahora, como dijo el técnico Joaquín Rocamora, la presión las tienen las malagueñas, que no disponen de ningún margen de error, partían como favoritas y deben ganar los dos partidos que restan, tanto el de este domingo, como en el caso de llegar al tercer encuentro, el del próximo miércoles (21 horas).

El AtticGo Elche afronta el choque cargado de moral e ilusión. Después de superar en semifinales al otro gran favorito, el Súper Amara Bera Bera de San Sebastián, se han puesto 1-0 en la serie final y saben que están a un solo paso de la gloria.

La directiva del club ilicitano ha querido que todas las componentes de la plantilla vivan esta experiencia inolvidable y toda la plantilla ha viajado a tierras malagueñas, incluida la lesionada Ivet Musons.

El sueño de las guerreras franjiverdes no va a ser fácil y deberán estar al mismo nivel que han ofrecido en los tres encuentros de la eliminatoria frente a Bera Bera y en el primero ante el Costa del Sol Málaga. La clave para el partido de este domingo será salir muy concentradas, con una fuerte defensa, que es una de las señas de identidad de este equipo y estar acertadas en ataque. En el primer envite de la final, la neerlandesa Tessa Van Zijl estuvo muy vigilada y no pudo marcar ningún gol. También tendrá que aparecer, al igual que Danila So Delgado, que, aunque marcó dos goles, vio la tarjeta roja por tres expulsiones.

Otra de las claves para que el AtticGo Elche pueda hacer historia y se proclame campeón de la Liga Guerreras-Iberdrola será intentar que la central del Costa del Sol Málaga Silvia Anderius no maneje el ataque de su equipo a su antojo y lleve el tempo del partido. En el bando ilicitano, Nuria Andreu están dando toda una máster class en las eliminatoria por el título y será otra de las jugadoras fundamentales.

También tendrá mucho que ver en el desenlace de la final la aportación de las porteras. Nicole Morales está de dulce y ha estado sobresaliente, tanto en el último choque ante el Bera Bera como el pasado jueves ante las malaqueñas. La veterana Merche Castellanos también mantuvo a su equipo en el envite del Esperanza Lag y será otra de las que pueden decidir la eliminatoria.

Se presenta un encuentro pasional, emocional y de muchos nervios. No en vano hay en juego un título de liga, que será el primero para uno de los equipos.