El Lucentum presentó batalla pero regresa a Alicante de vacío tras caer de nuevo ante el Palencia en un encuentro muy distinto al del viernes. Los alicantinos se llegaron a acercar a solo cuatro puntos en los minutos finales tras salvar una diferencia de 15, pero faltó acierto en el tramo decisivo y soluciones en ataque ante la intensa defensa palentina. Davin Schmidt fue la auténtica pesadilla. Siete triples del exjugador lucentino rompieron al HLA que se entregó hasta el final pero volvió a echar de menos a Matulionis y a Guillem, que tampoco jugó por extraña decisión técnica.

La diferencia entre ambos conjuntos es evidente, pero el Lucentum al menos compitió hasta el final. De cualquier forma, el Palencia apenas sufrió en los instantes finales para anotarse una victoria que le permite rozar su clasificación para la Final Four. La serie se traslada ahora a Alicante donde el Centro de Tecnificación acogerá el viernes el tercer encuentro a las 20.45 horas.

El Lucentum mejoró su puesta en escena respecto al partido del viernes, sobre todo en el rebote, permitiéndole ser más competitivo ante un Palencia letal de la mano de Schmidt con tres triples y 12 puntos en siete minutos. El conjunto alicantino presentaba una imagen bien distinta pese a no contar con Matulionis. Los puntos de Rakocevic en el tramo final del primer cuarto apretaron el duelo en unos esperanzadores primeros 10 minutos (21-20), aunque de nuevo Blaylock tuvo que sentarse en el banquillo por dos personales en el arranque.

Salvo Schmidt, el Palencia no estaba especialmente fino en ataque al comienzo del segundo cuarto, dándole vida al HLA que plantaba batalla a su rival. Kamba era el gran enemigo del Lucentum y sus acciones permitieron al conjunto de Rivero coger su primera renta importante al tiempo que Schmidt anotaba su quinto triple (33-24). Monclova se vio obligado a detener el juego porque el Palencia despegaba. El sexto triple del exjugador del HLA rompía el encuentro ante la resistencia de Rakocevic, el más incisivo del Lucentum hasta que Chumi Ortega se convirtió en su sombra. El Palencia se sentía a gusto y adquiere la máxima renta del partido (44-30) ante la impotencia de un HLA que fue incapaz de mantener la intensidad del rival. Duro cierre de cuarto.

Gatell y un triple de Blaylock animaron al Lucentum tras el descanso. Pero fue un espejismo porque el Palencia golpeó con fuerza para coger de nuevo 13 puntos de diferencia (50-37). No podía el HLA con la defensa local y el encuentro se fue complicando por momentos.

Dos triples de Parrado y Berg reducen la diferencia y obligan a Rivero a pedir tiempo muerto (56-47) tras reducir sus 15 puntos de renta. ELLucentum cogió el mando y con Berg, de nuevo, y Rakocevic, firman un parcial de 0-11 (56-52) que devuelve la vida hasta que Schmidt rompe la racha con su séptimo triple. EL HLA llegó muy vivo al último cuarto (60-52).

Los alicantinos se resistían y un triple de Voronin sitúa al HLA a solo cuatro puntos a falta de siete minutos. Toda la presión era para Palencia, pero Chumi Ortega no permitía que el Lucentun se lo creyera en ataque. La emoción estaba servida, nada que ver con lo sucedido el viernes. Pero el acierto no acompañaba al equipo de Monclova en los momentos decisivos y la distancia se fue ampliando de forma cada vez más peligrosa. No pudo el HLA con el Palencia en los momentos finales que sentenció pese a sus fallos en los tiros libres. El Lucentum regresa de vacío a Alicante y el viernes luchará por evitar que se acabe la eliminatoria y la temporada.

«Me voy más contento de haber reconocido a mi equipo. Hemos merecido ganar pero el acierto final ha decidido el partido. Estamos dolidos, ha sido mi equipo esta vez un equipo solvente y sólido», señaló Rafa Monclova al término del encuentro. El viernes, tercer asalto en el Centro de Tecnificación.