El Atticgo Balonmano Elche sigue concentrado en Málaga para disputar este miércoles 31 de mayo, a las 20.30 horas y ante el Costa del Sol, el último partido de la temporada, el que puede llevarles a la gloria de conseguir convertirse en campeón de la Liga Guerreras-Iberdrola. El play-off está igualado a una victoria por equipo y la gran final se disputa en casa del rival, que contará una vez más con el apoyo de su público. La gesta es muy complicada, pero las guerreras ilicitanas no se rinde.

La lateral izquierda Danila So Delgado aseguraba ante las cámaras de Teledeporte de RTVE que "me quedo con que nos queda un partido y con que no estamos muertas todavía". La esperanza con traerse el título para Elche y volver a hacer historia en el balonmano femenino español está intacta, y las jugadoras siguen concentradas en Málaga para evitar el cansancio de un nuevo viaje con tan pocos días de diferencia.

Oportunidades

Tras la victoria en el Esperanza Lag (24-23), las jugadoras de Joaquín Rocamora tuvieron la primera oportunidad de hacerse con el campeonato este domingo. El partido fue muy igualado y So Delgado reconocía estar, justo al acabar el encuentro, "un poco baja de moral tras la derrota (28-26)", por no aprovechar que en algunas ocasiones tuvieran hasta dos goles de ventaja, pero “realmente hemos ido a remolque prácticamente todo el partido, pero para mí lo más importante es que no nos hemos ido del partido en ningún momento. Al final hemos estado muy mal de cara a portería, hemos fallado muchas acciones claras y hemos tenido también muchos errores individuales a nivel defensivo”.

Para minimizar errores, el entrenador ha hablado con sus pupilas de la importancia de mantenerse tranquilas y concentradas. Realmente todavía hay un partido y si esta temporada el Atticgo Elche ha ganado al Costa del Sol Málaga en dos ocasiones y empatado otra -con solo una derrota-, conseguir un nuevo triunfo es posible.

Efectividad en las porterías

So Delgado asumía que "nos ha faltado efectividad. El nivel de portería se ha decantado hacia ellas y eso tiene mucho que ver cuando defiendes tantos segundos y al final logran meterte gol".

Después de una temporada tan competida y existosa (llegar a la fase final de la Copa de la Reina y a las semifinales en Europa también suma), la lateral aragonesa destacaba que "siento mucha admiración por todas las compañeras de mi equipo y por las que me enfrento cada semana". Preguntada por qué siente ante la gran cantidad de admiradoras que tienen en este deporte, Danila resalta que "los ojos se me llenan de lágrimas al pensar que puedo ser el espejo donde se miren numerosas niñas que me siguen en redes sociales y estoy muy agradecida por sus mensajes y, sobre todo, a mi entrenador".

Danila So Delgado ha recibido recientemente la llamada del seleccionador nacional absoluto, todo un logro que la jugador quiere redondear con el título liguero.