De la Fuente: "Es una lista para ganar, estamos a dos partidos de un título"

Luis De la Fuente, seleccionador español, compareció ante los medios de comunicación después de ofrecer la lista de jugadores que acudirán a la Final Four de la Nations League, que se disputará en los Países Bajos entre el 14 y el 18 de junio. Países Bajos y Croacia se medirán el 14 en la primera semifinal, Italia y España lo harán el 15, quedando la final de consolación para el día 18 a las 15:00 horas y la gran final el mismo día a las 20:45 horas.

Para esta cita, De la Fuente ha confeccionado una lista en la que aparecen caras nuevas que no estuvieron en la primera por decisión técnica o porque no podían hacerlo por lesión o por algún problema burocrático. Los 'nuevos' son Asensio, Le Normand, Canales, Rodrigo, Navas y Jordi Alba. El seleccionador riojano necesita ganar dos partidos para inaugurar su palmarés con la absoluta… y para lograr algo de crédito en un cargo que asumió en medio de un ambiente enrarecido tras su derrota ante Escocia y varias informaciones que le sitúan en el alambre.

Su cargo, en el alambre

De la Fuente comenzó mandando "un abrazo a Sergio Rico y a su familia con el deseo de que se recupere lo antes posible. Y quiero felicitar al Sevilla por ganar la Europa League y tener cinco equipos en Champions es algo muy importante". Y después se abrió el juego, con preguntas sobre su situación en el banquillo: "Estoy responsabilizado, tengo tensión, pero no estoy nervioso. Estoy tranquilo y seguro porque lo hago lo hago de forma meditada apoyado por un grupo de trabajo. Estoy feliz. Igual de comprometido, de reflexivo, de responsable. Sigo siendo el mismo sonría o no sonría. Cómo no voy a estar ilusionado si estamos a dos partidos de un título. ¿Las críticas? Sé adonde vengo. Si gano sé lo que hay y si pierdo también”".

El presidente zanjó el tema siendo categórico: "Rubiales fue claro y dijo que la información sobre las dudas sobre mi es falsa. Yo siento un apoyo incondicional del presidente, de la Federación y, sobre todo de los jugadores". Después pasó a hablar de la lista y puntualizó que "esta es una lista que se hace para ganar, pero los contextos siempre son diferentes. En dos partidos podemos ganar un título. Son solo 23 jugadores, 20 de campo. Cuando he tenido esta situación, siempre he hecho una demarcación similar. El cuarto central podría ser Rodri tranquilamente, aunque no he hablado de esto con él".

La derrota en Escocia

El riojano también se refirió a la derrota en Escocia y lo que ha aprendido de ello: "Las experiencias nos ayudan a ser mejores. Las que hemos tomado para hacer estos cambios no tienen que ver con un mal rendimiento de esos jugadores, que estoy seguro que volverán en un futuro. Es un contexto muy concreto y hemos entendido que estos son los más convenientes. Nuestra bolsa de jugadores es mucho más amplio que 26. Iremos contemplando cada situación y cada contexto".

Sobre la llamada de dos veteranos como Alba y Navas, insistió en que "no miro la edad de los futbolistas. Miro lo que pueden sumar y creo que tanto Jordi como Jesús están en buen momento y pueden ayudar mucho". También tuvo palabras para Robin Le Normand, del que dijo: "Le Normand es un jugador que llevamos siguiendo tiempo. Y celebro que Robin pueda jugar con nosotros porque es un futbolista fantástico y puede tener mucho recurrido".

De Canales, que regresa a la selección, comentó: "Sergio es un futbolista excepcional y las temporadas tienen muchos altibajos. En mi impresión ha mejorado mucho respecto a otras semanas en las que las lesiones le habían lastrado mucho. Puede aportar otras cosas además de fútbol, como experiencia".