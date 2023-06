Si hay que perder, que sea así. Fin a la temporada pero con la cabeza bien alta. No habrá este domingo cuarto partido tras caer el HLA ante el Palencia en un extraño partido marcado por los fallos de ambos equipos. Lo que sí que hubo fue emoción hasta el final y Rakocevic pudo forzar la prórroga en el último segundo, pero su triple no entró y el conjunto de Pedro Rivero logró el pase a la Final Four en un espectacular Centro de Tecnificación.

Perdió el Lucentum una gran oportunidad de doblegar a un Palencia totalmente negado que al final se llevó el partido gracias a los tiros libres y a la calidad de Wintering en los compases finales. 8 de 33 en triples firmaron los lucentinos en el encuentro que más compitió de los tres pese a sus porcentajes. No le llegó solo con la entrega para sorprender a un rival que supera la eliminatoria por la vía rápida. Regresó Matulionis pero estuvo muy por debajo de su nivel. El HLA firma un final de temporada en el que ha ganado solo un partido de los últimos diez disputados. Pese a ello, el equipo se ganó una gran ovación por la entrega mostrada y sus ganas por alargar al menos un partido más la temporada. El Lucentum arrancó mejor que en ningún partido de la serie con un 10-1 con una defensa espectacular y con un gran McDonnell en ataque, dejando al Palencia cinco minutos sin anotar. Pero enseguida el conjunto de Pedro Rivero comenzó a funcionar y devolvió un parcial de 0-8, dejando sin reacción a su rival. Poco acierto en ambos conjuntos en los primeros diez minutos en los que los nervios pesaron. Los nueve rebotes de Kasibabu en el primer cuarto fue el dato estadístico más destacado del arranque del choque. Monclova tuvo que pedir tiempo a los 40 segundos de arrancar el segundo cuarto tras anotar el Palencia dos canastas consecutivas que le puso por primera vez por delante. El HLA comenzaba a mostrarse espeso ante un rival que apretaba por momentos (12-19) y completaba un duro parcial de 2-18. Los triples de Blaylock y McDonnell daban oxígeno al Lucentum para volver a meterse de lleno en el partido (18-19) sorteando una situación crítica. El rebote ofensivo le estaba dando vida al conjunto alicantino aunque el acierto no le acompañaba. Tampoco al Palencia, que encadenaba un error tras otro. Lo increíble es que el Lucentum no aprovechara esta situación para coger distancia. El marcador era pírrico al descanso (22-25). Fatales ambos equipos en ataque con porcentajes muy pobres en los lanzamientos (9 de 35 en tiros de campo el HLA y 9 de 33 el Palencia). El conjunto lucentino se complicaba la vida cuando estaba compitiendo bien con doble técnica a McDonnell y a Monclova, pero no tuvo grandes consecuencias. Sí las tuvo un triple de Chumi Ortega aunque fue contestado por otro de Berg, el mejor en el tercer cuarto. Rakocevic se apunta también y el Lucentum estaba dispuesto a seguir peleando la eliminatoria. El Palencia tenía serios problemas con la defensa del HLA y era la gran oportunidad de equipo de Monclova. 41-41 al final del tercer cuarto. El HLA adquiere cuatro puntos de renta, oro tal y como se estaba desarrollando el partido. Pero el Palencia se resistía y la igualdad era máxima. Kasibabu da un empujón a su equipo con seis puntos consecutivos que ponían al HLA contra las cuerdas. Gatell hace resurgir al Lucentum en un final de infarto, pero los reiterados fallos en ataque dejaban el encuentro en franquicia para el Palencia (52-58 a falta de 1.30). Un triple de McDonnell devuelve la esperanza para los locales. 58-60 a falta de 38 segundos y ataque para el Palencia. Una personal de Guillem permite a Kostadinov anotar dos tiros libres quedando 18 segundos para el final (58-62). Gatell anota y deja 9 segundos. Manu Rodríguez anota un tiro libre y deja al Lucentum la última posesión a falta de siete segundos y 60-63 en el marcador, pero Rakocevic, muy forzado, falla el triple y pone fin a la eliminatoria. El HLA finaliza la temporada ante un rival de infinita más calidad que pese a jugar un partido flojo pudo anotarse la victoria.