El Atticgo CBM Elche ha completado en la 2022/23 la que, en global, posiblemente haya sido la mejor temporada de su historia, pese a no haber conquistado un título como sí hiciera en las dos campañas anteriores (Copa de la Reina y Supercopa de España): por segunda vez se ha proclamado subcampeón de Liga (en 2013 acabó a dos puntos del campeón, en 2020 iba también segundo antes de la cancelación por la pandemia) y por primera vez ha llegado a las semifinales de competición europea.

Estos datos, de presente y pasado, proyectan un futuro ilusionante. Porque en esta ocasión no se puede hablar de un buen día o una buena semana que te hagan alcanzar cotas tan sobresalientes como los títulos ya mencionados. Esta vez la sensación es de que el proyecto ha dado el paso adelante que buscaba durante su gestación durante el pasado verano y que, pese a las dificultades del inicio del curso, ha culminado con un resultado más que destacado, tanto en números como en sensaciones.

A nadie se le puede escapar la juventud de la plantilla del Atticgo Elche, pese a tener en sus filas con jugadoras como Alexandra do Nascimento, María Flores o Nuria Andreu, que sirven como contrapeso a esa falta de experiencia. Una experiencia que, obviamente, con lo vivido durante los últimos meses, dejará de ser un déficit en la 2023/24. Hay cosas que se pueden trabajar o mejorar, pero para ganar experiencia solo hay un camino: el paso del tiempo. Levantarse tras caer y aprender de las derrotas es el camino hacia el triunfo.

Profesionalización

Muchos y muchas se pueden preguntar: ¿y ahora qué? Con la celebración del subcampeonato de Liga se abre una nueva vía hacia el siguiente paso de un proyecto cuyo objetivo, más que los deseados títulos, debería ser la profesionalización de una estructura que ya ha demostrado que es capaz de competir con las del resto del país. Ganar cuando nadie lo espera con el nombre de Elche como bandera es el mejor modo de llamar la atención. Ahora toca mantener (y ampliar) ese foco mediático para que una ciudad sea capaz de mantener viva la ilusión de este proyecto. Toca seguir hablando de ellas. Toca seguir confiando en ellas. Toca seguir animándolas. Toca pagar un abono, una entrada, un patrocinio. En definitiva, el éxito del Atticgo Elche no solo se consigue en la pista, también es una cuestión de gestión llamémosle extradeportiva.

Así ha sido la temporada 2022/23 del Atticgo Elche 13/8/22 - Debut en pretemporada, precisamente ante Malága, con victoria (26-23) 25/8/22 - Cierre de pretemporada, ganando la Copa Comunitat Valenciana 3/9/22 - Debut en Liga, con derrota en Valladolid (29-26) 7/10/22 - Fichaje de Alexandra do Nascimento, campeona del mundo en 2013 16/10/22 - Debut europeo ante el Zaira Nis, con clasificación sin problemas 23/10/22 - El equipo se va al parón de selecciones en una preocupante antepenúltima posición 11/12/22 - Susto en Europa ante el Valur, pero pase de ronda 14/1/23 - Pase en Europa al ganar en Serbia al Jagodina 8/2/23 - Empate contra Bera Bera en Liga, que confirma la recuperación del equipo 18/2/23 - Clasificación para semis de la European Cup tras vencer al Gijón 21/2/23 - Lesión de Danila So Delgado, ocho semanas fuera del equipo 11/3/23 - Victoria en Málaga (26-28) que deja el segundo puesto a solo un punto 25/3/23 - Eliminación en las semifinales de la European Cup ante Guardés 15/4/23 - Fin de la liga regular en cuarta posición 21/4/23 - Eliminación clara en cuartos de Copa de la Reina ante Bera Bera 6/5/23 - Clasificación para semifinales de Liga tras vencer los dos partidos a Porriño 13/5/23 - Triunfo en el último segundo ante Bera Bera en el primer partido de semifinales 21/5/23 - Victoria en la cancha de Bera Bera para eliminar al gran favorito y meterse en la final 25/5/23 - El título a solo una victoria tras ganar en el Esperanza Lag al Málaga (24-23) 28/5/23 - Derrota ante Málaga en un duelo igualadísimo (28-26) 31/5/23 - La liga se escapa en el último partido en Málaga (30-26)



Por lo que respecta al balonmano puro y duro, el bloque de la actual temporada continuará defendiendo la franja verde en 2024. Como decíamos, con un año más de experiencia. Esa es la primera arma del Atticgo Elche para el curso que viene. No se puede olvidar que las ilicitanas han copado los MVP de las últimas jornadas del campeonato, con Nicole Morales (cuartos), Nuria Andreu (semifinales) y Danila So Delgado (final). Jóvenes como Clara Gascó, Paola Bernabé, Pipy Wolfs, Zaira Benítez o la propia So Delgado deben dar un paso adelante. Canteranas como Patricia Méndez o Celia Guilabert deben seguir su crecimiento. Y hay valores que aún apenas han asomado la cabeza, como Raquel Moré, Elena Martínez o Ángela Rodríguez, entre otras.

Poder ofensivo

Al frente de todas ellas seguirá Joaquín Rocamora, ideólogo de este proyecto desde la pizarra táctica, con el objetivo de añadir un mayor poder ofensivo a la que, con datos en la mano, es la mejor defensa de España, liderada por ese muro que forman en primera línea María Flores, Katia Zhukova y Méndez y que termina bajo palos con una Morales que el curso que viene tendrá mayor competencia tras el fichaje de Marisol Carratú. La meta argentina es uno de los tres fichajes ya confirmados, junto a Noelia Solla y Kelly Rosa. Estas dos últimas, más juventud para el proyecto. Está por confirmarse si un cuarto «refuerzo» es Ivet Mussons, que se ha pasado esta histórica temporada fuera del equipo por lesión. Para esa mejoría defensiva debería ser clave una mayor continuidad de Tessa van Zijl, que ha demostrado en diversos momentos que tiene un brazo izquierdo con muchísimos goles.

Con estos mimbres, la salud actual del Atticgo Elche parece más que estable. Sin embargo, las sonrisas de hoy no deben tapar las dudas que asaltan no solo al club ilicitano sino al balonmano nacional en general: es indispensable crecer en cuanto a la profesionalización para evitar la fuga de talento a otros países. Ojalá el pasado y presente franjiverde sean solo los primeros capítulos de un futuro esplendoroso.