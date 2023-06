El miedo pesa. Lo hace de forma sibilina, silenciosa, casi avergonzado. Es una fuerza difícil de contener que hay que saber cargar con entereza para que no te bloquee. Se dice y se escribe tanto que pierde la pátina épica que tiene, pero esta vez es cierto al cien por cien: el Eldense encara este sábado (19:00 horas) su primera final de la temporada, el primer partido sin red, sin nada debajo, sin día después en caso de fallo. El objetivo parece fácil: ganar por la mínima al filial del Celta, que se exhibió en la primera parte en Balaídos, pero dejó escapar con vida (3-2) a uno de los únicos 19 equipos de toda España que no ha perdido en todo el curso en su estadio.

1 GOL De ventaja al final del tiempo reglamentario ► Para pasar a la final del play-off, al Eldense le vale con ganar por uno dado que no habrá tanda de penaltis.

Basta con eso, con cualquier triunfo local para que el Deportivo llegue a la final del «play-off» de ascenso a Segunda División. Es un duelo para futbolistas valientes, para esos que sueñan con estar algún día bajo los focos, para deportistas responsables con su oficio, para tipos que no huyan del lacerante abrazo del ahora o nunca. Fernando Estévez es consciente de la dificultad. El encuentro del sábado no se parece a ninguno otro que haya dirigido él desde su llegada a Elda. Hay que mentalizar al vestuario de la relevancia del choque sin que eso suponga sepultarlo bajo toneladas de responsabilidad. Lo primero es dar cierta normalidad al choque, mantener la rutina de trabajo semanal y no cargar de emotividad vacía las mañanas hasta la tarde del sábado.

10 EUROS Cuesta la entrada más barata a partir de hoy en ambos fondos ► 20 euros valen los asientos en General y 30 en Tribuna. Hoy ya pueden comprarlas online (desde las 17 horas) los no socios.

4.036 ESPECTADORES Caben sentados en el Nuevo Pepico Amat, inaugurado en 2012 ► Posee 740 asientos en dos fondos, 1.236 en la grada General y 1.320 en Tribuna. Dispone, además, de 120 butacas en el palco.

3 DÍAS Para agotar el cerca del millar de entradas que aún quedan ► Se pueden adquirir hoy miércoles, mañana y pasado, solo por la tarde, en la taquilla, de 17 a 20 horas. También están disponibles en la web.

Llenar el estadio y generar un ambiente favorable al equipo es clave para ayudar al bloque a deshacerse rápido de los nervios. Por eso el preparador granadino ha vuelto a hacer un llamamiento al papel crucial del público ensalzando el empuje de los cerca de 30 aficionados que se desplazaron hasta vigo para arropar a sus jugadores. «Puedes obligar a alguien a comer, no a sentir hambre; a acostarse, no a dormir; a que te oigan, no a que te escuchen; a aplaudir, no a que se emocionen; a que elogien, nunca a despertar admiración. 23. SÍ, 23 que creen, sienten e inspiran. Esencia pura del DEPORTIVISMO. Os debemos el próximo partido», escribió el técnico del Eldense bajo la foto del grupo de hinchas azulgranas presentes en Balaídos.

Convencimiento

Sergio Ortuño es un pilar en este equipo y siente especialmente lo que está en juego el sábado porque él creció en las calles de una ciudad que aspira a ingresar en la élite del fútbol profesional. «Convencidos de que somos capaces de todo, en nuestro estadio, con nuestra gente. El sábado, más unidos que nunca. Aúpa Deportivo», escribió en su perfil de Twitter el centrocampista de Elda.

Solo vale ganar, así que el estadio blaugrana ultima su puesta de largo con la esperanza de vivir el penúltimo encuentro de un curso histórico, acabe cómo acabe, de recién ascendido a pelear el ascenso directo hasta el último segundo de la temporada regular. Ha estado tan cerca, ha sido tan real, que ha costado cambiar el chip tal y como se comprobó en la primera parte frente al filial celtiña en la ida de estas semifinales.

Al equipo le costó interpretar el juego, el momento, pero se recompuso en la segunda mitad y, gracias en buena parte a la actuación estelar del guardameta Guille Vallejo, uno de los artífices de esta temporada magnífica, el Deportivo llega a la final del sábado con muchas opciones de abandonar el fútbol modesto desde la humildad de un club pequeño que piensa en grande.

Hoy miércoles comienza la venta en taquilla de entradas para los no socios, que tienen tres tardes para compra anticipada, en las taquillas del campo, de 17 a 20 horas. El día del encuentro también se dispensarán boletos, si todavía quedan, desde horas antes del arranque. A través de la web del club está disponible la adquisición online. El Nuevo Pepico Amat confía en su sexto lleno del curso. Tres mil personas ya tienen reservado su asiento, el millar que queda libre seguro que se agota.