«El partido dura 90 minutos y solo nos hace falta un gol para llegar a la final. Paciencia». Con esas palabras cerró Fernando Estévez su encuentro con la prensa antes de jugar el primer partido de la temporada sin red, sin vuelta atrás, sin margen de maniobra. Al Eldense solo le vale ganar al Celta B, da igual por cuánto, el cómo... cualquier otro resultado le deja fuera del sueño de volver al fútbol profesional seis décadas después.

El preparador del Deportivo intenta transmitir paz, sosiego, normalidad. Pero no lo consigue porque lo que se va a vivir esta tarde (19:00 horas, InSports TV) es uno de esos episodios históricos que se guardan para siempre en la memoria de la ciudad. Elda bulle. No queda papel. Todos los asientos disponibles se han vendido. No es la primera vez que ocurre este curso, pero sí la más trascendental. El público suma y en el Pepico Amat está decidido a empujar hasta el último suspiro.

«Defendemos el orgullo de un escudo que tiene más de 100 años de historia. El reconocimiento del deportivismo ya lo tenemos, nos lo hemos merecido, pero queda un partido, el partido», advierte el técnico granadino. «Esta situación ya la hemos vivido antes de alguna manera. En las dos últimas jornadas solo nos valía ganar y lo hicimos. Sabemos cuál es el camino», indica Estévez, que está convencido de que con el trabajo semanal «vamos a evitar que nos ocurra como en los primeros 15 minutos de Balaídos, donde pasamos un mal momento, donde tardamos a ajustarnos y casi nos cuesta caro porque enfrente hay un gran equipo», avisa.

En el filial celtiña, su entrenador, Claudio Giráldez, sigue dando como favorito a su rival pese al 3-2 que se trae su equipo del partido de ida. El Eldense salió vivo de Vigo por la espectacular actuación de su portero Guille Vallejo, y ahora se agarra a sus buenos números como local para voltear la eliminatoria. No ha perdido en todo el campeonato en su estadio, nadie le ha ganado en Liga.

EL DATO Nueve promociones de ascenso a Segunda ha disputado el Eldense en su siglo de vida El Deportivo ha conseguido ascender dos veces a Segunda División en las ocho promociones que ha disputado en su centenaria historia. Esta es la novena. El conjunto del Vinalopó no compite por ingresar en el fútbol profesional desde 1968 y la última vez que lo logró subir fue en 1962.

El cuadro gallego viajó ayer a Elda con dos refuerzos de primer nivel. El central Carlos Domínguez, que brilló en la última jornada de Liga ante el Barcelona, en la que los vigueses sellaron su permanencia en Primera, y el atacante Miguel Rodríguez, otro de los habituales en el primer equipo, apuntan al once celeste, en el que se mantendrá casi la totalidad de la estructura de hace siete días.

Todos disponibles

Estévez tiene a todos sus hombres disponibles, incluidos Pardo y Bernal, que se perdieron la ida. La apuesta del preparador del Deportivo será continuista, pero no ha dado ninguna pista a lo largo de la semana. Ha probado distintas fórmulas, todas destinadas a mitigar la tensión que maniató a sus jugadores durante el primer cuarto de la semifinal.

Guille Vallejo fue la estrella absoluta en el primer envite, sus paradas, algunas de ellas increíbles, permiten al Eldense estar a un gol de meterse en la final a pesar del triplete de Lautaro de León, «Lauti». Si lo hace, tendrá que esperar al domingo por la noche para conocer a su oponente. Real Madrid Castilla y Barça Atlétic se enfrentan en la capital de España mañana, a las 20 horas.