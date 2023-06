Arranca una nueva y renovada etapa en el Rugby La Vila. Tras la conmoción que supuso vivir una temporada como la pasada en la que el club perdió su sitio en la máxima categoría, la entidad que preside Guillem Carrión ha iniciado la reconstrucción en todas las parcelas. Conseguir la estabilidad deportiva y económica así como mantener la apuesta por la cantera son los grandes ejes de La Vila de cara a los próximos años. El olímpico Javier Carrión asume la dirección deportiva del club poniendo en práctica todos los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su exitosa carrera en el rugby.

Además, el regreso de Hernán Quirelli, «Falu» después de tres años al banquillo vilero llena de optimismo a un club que no se obsesiona por volver a la máxima categoría, sino con sentar las bases para su crecimiento en todas las parcelas. El técnico que lo ha ganado prácticamente todo con La Vila vuelve a la que considera su casa después de su periplo en Almería. El técnico argentino es historia viva del CR La Vila, club en el que ha militado 18 años con el que logró ganar una Liga en División de Honor y un subcampeonato de la Copa del Rey como jugador, además de como entrenador llevarlo al ascenso a la División de Honor hace tres temporadas. Tiene un amplio palmarés deportivo como jugador con el conjunto jonense, concretamente en la posición de mediomelé: el ascenso en dos años consecutivos a División de Honor B y A, Subcampeón de la Copa del Rey y de la Superibérica, Campeón de División de Honor A y Supercopa, a los que hay que añadir otros torneos y competiciones en diferentes modalidades. Defendió la camiseta vilera en la competición europea Amlin Challenge Cup y con el combinado español Olympus, llegando a ser internacional con la Selección Española de XV y Seven.

«La Vila es mi casa. He estado muy a gusto en Almería donde he trabajado con gente muy seria y tuve que meditar mucho la decisión, pero vuelvo después de tres años con la máxima ilusión», afirma Falu, que tiene claro que regresa a un club «en reconstrucción» y que viene a un «proyecto global». El exjugador y entrenador de La Vila tiene claro que las categorías inferiores van a tener mucha importancia. «La cantera y la escuela van a ser muy importantes, son piezas clave del nuevo proyecto y hay que apostar por ello», afirma Falu, que destaca la buena relación con Guilllem y Javier Carrión como puntos importantes para haber tomado la decisión de volver pese a disponer de otras ofertas importantes. «El año pasado fue muy duro para el club pero los que estaban en el club dieron la cara hasta el final y ahora se trata de regenerarse», señala el técnico argentino, que ya tiene en mente el nuevo proyecto que quiere poner en marcha.

El ascenso no es una obsesión para la entidad. Sí lo es el sentar las bases para consolidarse más adelante en la máxima categoría. «El objetivo no es el ascenso, sino reordenar la entidad con gente seria. Si vemos que lo tenemos a mano por supuesto que iremos a por ello, pero este año hay que ser realistas», afirma Falu, que espera configurar «el mejor equipo posible». «La gente que me conoce sabe que exijo mucho trabajo y que me gusta un juego dinámico con espacios abiertos y mucho movimiento de balón», afirma.