El atleta de Onil Jorge Ureña afrontará este sábado, después de 682 días, un decatlón en la Reunión Internacional de pruebas combinadas en Ratingen (Alemania), que supondrá su primera oportunidad para lograr las marcas que le clasifiquen al Mundial de agosto en Budapest, un billete que opinó que está a su alcance. El 4 de agosto de 2021, el atleta alicantino firmó la mejor combinada de su vida en el mejor momento y en el mejor escenario posibles. Jorge finalizaba el decatlón de los Juegos Olímpicos de Tokio en una fantástica novena plaza y, además, lograba marca personal: 8.322 puntos. Casi dos años después, y tras el verano en blanco en 2022 por culpa de las lesiones, el deportista alicantino se reencuentra con su especialidad.

«La mínima de 8.460 puntos que impone la Federación Internacional es muy complicada. Es indiscutible. Ahora, la clave es terminar la combinada de este fin de semana, y superar, a ser posible, los 8.100 puntos que exige la Federación Española para situarme de los 24 primeros del ránking internacional. Creo que esto último está a mi alcance. Soy optimista», dijo.

En declaraciones al Proyecto FER, el deportista de Onil de 29 años contó que, en estos días previos, experimenta unas sensaciones muy especiales. «Tengo muchas ganas de disputar, de nuevo, una combinada al aire libre. Afortunadamente, del tobillo me encuentro muy bien, sin problemas, sin molestias. Y en lo físico, no sé si estoy al cien por cien, pero sí me veo en el buen camino para afrontar esta temporada de la mejor forma posible», afirmó.

Además, sobre si ha logrado mejorar sus prestaciones en los lanzamientos (sobre todo, en disco), que siempre han sido su faceta más débil, el deportista FER indicó: «Esta pregunta sólo tendrá respuesta cuando empiece a competir y cuando me enfrente a todas las pruebas, no sólo a los lanzamientos. Sí puedo decir que he trabajado mucho para mejorar en este apartado concreto, pero cada combinada es una aventura imprevisible».

Tras un verano de 2022 en blanco por culpa de las lesiones y en el que tuvo que pasar por quirófano por una lesión en el tobillo izquierdo, Ureña se reencuentra con su especialidad con las ganas «no solo intactas, sino, si cabe, más reforzadas».

«Tengo en mi mente dos fechas clave: el Mundial de este verano en Budapest y los Juegos Olímpicos de París 2024. Con este objetivo pasé por el quirófano durante el pasado año. Era necesario para avanzar hasta estos dos grandes destinos. Ahora, repito, espero hacer un buen decatlón este fin de semana en Alemania, ganar la combinada en el Campeonato de España y volver a un Mundial al aire libre», finalizó el atleta alicantino.