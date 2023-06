No tiene techo pese a superar una importante lesión. El atleta de Onil Jorge Ureña se aupó a la tercera plaza de la clasificación española de todos los tiempos, tras concluir este domingo su participación en el decatlón de Ratingen (Alemania) con un total de 8.381 puntos. Hacía casi dos años que no participaba en su especialidad y su retorno no ha podido ser mejor.

Ureña, que mejoró en 59 unidades su hasta ahora mejor registro personal, los 8.322 puntos que firmó en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que fue noveno, se quedó a 145 unidades del récord de España que posee Francisco Javier Benet desde 1998 con una marca de 8.526 puntos. Más cerca se quedó el decatleta de Onil, a 97 puntos, de la segunda mejor marca española de todos los tiempos, los 8.478 puntos que firmó Antonio Peñalver, plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en mayo de 1992. Una sobresaliente actuación que no permitió, sin embargo, a Jorge Ureña alzarse con la victoria en la reunión de Ratingen, donde tuvo que conformarse con la segunda posición tras verse superado por el alemán Niklas Kaul, campeón del mundo en el año 2019, que se alzó con el triunfo con un total de 8.484 puntos. Jorge Ureña vuelve a competir en un decatlón después de 682 días Victoria que el decatleta español pareció en disposición de lograr tras cerrar el sábado en primera posición la primera jornada de competición con un total de 4.292 puntos. Una marca que premio la regularidad de un Jorge Ureña, campeón de Europa de heptatlón en pista cubierta en el año 2019 en Glasgow, que se acercó a sus mejores marcas en todas y cada una de las cinco pruebas disputadas el sábado. Tras arrancar su actuación en los 100 metros con un tiempo de 10.78 segundos, el valenciano firmó un mejor intento de 7,35 metros en longitud, antes de lanzar 14,42 metros en peso. Resultados a los que sumar los 2,04 metros que el español logró en salto de altura y los 48.21 segundos con los que completó los 400 metros que llevaron a Jorge Ureña a la primera plaza de la clasificación. Liderato que el decatleta español, de 29 años, no pudo conservar este domingo tras firmar un tiempo de 14.00 segundos en los 110 metros vallas y una marca de 39,37 metros en lanzamiento de disco. Pero Ureña no quería volver de Alemania sin su mejor marca personal y siguió peleando como evidenciaron los 4,90 metros que saltó en pértiga y los 64,00 metros a los que lanzó la jabalina. Marcas que unidas a los 4:24.04 minutos, su mejor marca personal, que firmó en los 1.500 metros, la prueba que cerró el decatlón, permitieron a Jorge Ureña lograr la tercera mejor marca española de todos los tiempos con un total de 8.381 puntos. Una puntuación que permitió al alicantino superar la marca mínima -8.100 unidades- requerida por la Federación Española de Atletismo para participar en los Mundiales que se disputarán el próximo mes de agosto en Budapest