España ganó el quinto título de su palmarés en una tanda de penaltis que quedará para la historia ante Croacia. La selección se llevó la Nations League en unos lanzamientos que tienen su propia historia.

Dos nombres destacan por encima del resto: Unai Simón y Dani Carvajal. El meta del Athetic por detener dos penas máximas y el madridista por ser el héroe por sorpresa del sexto lanzamiento con un panenka que dejó helada a toda la delegación española.

Para empezar, Unai Simón se sacó una espina de encima. Aún le dolía haber perdido en la tanda ante Marruecos del Mundial del 2022. Todavía le molestó más que trascendiera que Bono le había escondido el papel donde tenía las consignas sobre los lanzadores marroquís. Un cúmulo de circunstancias que le llevaron a explotar ante los medios tras el partido.

Unai Simón apareció serio y fue contundente. "No voy a explicar cómo he preparado los penaltis. Soys unos tocanarices". afirmó, además de añadir que "habláis demasiado de los penaltis cuando hay que valorar el esfuerzo del equipo, estas transiciones que han hecho hasta el minuto 115. Esto es lo importante".

El meta del Athletic se sacó el peso de la mochila del Mundial de encima. Los otros compañeros, en cambio, dieron rienda suelta a su felicidad. Dani Carvajal estaba eufórico y no tuvo reparos en explicar porqué se decidió por el panenka: "Tiré por el medio porque vi que el portero se lanzaba siempre hacia un lado y si iba por el medio podía ser gol. No ha sido exactamente un panenka, pero ha entrado y tenemos el título".

Segundo penalti en su carrera

Carvajal añadió que "era el segundo penalti que he lanzado como profesional, el anterior fue ante el Atlético de Madrid en la Supercopa del 2020 y también lo metí". Entonces, fue el primero de la tanda que permitió al Real Madrid conseguir el título.

Sus compañeros aún no salían de su asombro. Morata confesó que "conozco a Dani desde los 13 o 14 años y nunca le había tirar un penalti así. En el banquillo no sabíamos que iba a tirar él, hemos pasado muchos nervios y por suerte somos campeones".

Nacho, otro de sus compañeros de fatigas en el Real Madrid, explicó que en los entrenamoentos "le había vistado lanzar algún penalti, pero nunca así. Pero cuando cogí el balón tenía la total confianza de que lo iba a meter. Estoy muy feliz por él".

Sorprendió que teóricos especialistas, como Dani Olmo, no ejecutaran ninguna pena máxima. El jugador del Leipzig explicó que prefirió no lanzar "porque tenía algunas molestias, pero si me hubiera tocado, no habría tenido problema y con la confianza de marcarlo".

Más libertados con De la Fuente

España había trabajado los penaltis, pero Luis de la Fuente tampoco agobió a sus pupilos. Luis Enrique explicó en el Mundial de Qatar que les había pedido a sus jugadores que llegaran a la cita "habiendo tirado mil penaltis cada uno". De la Fuente tiene otro estilo y no apretó tanto a sus futbolistas y los lanzaron más liberados.

Dispararon los seis jugadores con más confianza y sin que Unai Simón llevara un papelito sobre los lanzadores. De la Fuente les transmitió tranquilidad y confianza. Una fórmula tan simple como efectiva para el éxito.