Cantaba la Kali Nord eso de «cómo no te voy a querer, si te he visto jugar en la liga LEB». Y es que, amigos, lo que la LEB Plata y la LEB Oro han unido, ya no lo separa nada. Así, este fin de semana pudimos sentir un poquito nuestro el triunfo de Zunder Palencia en la final de ascenso a la ACB frente a Hereda San Pablo Burgos. El trabajo riguroso de Pedro Rivero, que del año anterior a este tuvo que configurar prácticamente todo un equipo nuevo, dio su fruto más esperado, y el segoviano consiguió en el Coliseo burgalés su segundo ascenso en su corta vida como entrenador (tiene cinco ascensos como jugador… casi nada), ante más de dos mil palentinos que se desplazaron a animar a los morados. Parece que fue ayer cuando lo veíamos sonreír (sí, amigos, aquella noche sonrió mucho) en la pista del Centro de Tecnificación tras llevar al Lucentum al ascenso directo a la LEB Oro en su primer año como entrenador, en Plata. Esa noche de mayo de 2019 el Pedro Ferrándiz se llenó de abrazos, y ahí estaban Chumi Ortega y Devin Schmidt culminando una temporada espléndida que nos ponía un pasito más cerca de la anhelada Liga Endesa. El domingo, los tres exlucentinos repitieron la gesta pero esta vez en Oro, y el yeclano más guerrero se proclamó MVP del encuentro. Imposible no pensar en ese pedacito de su carácter deportivo forjado en Alicante.

Y mientras Rivero cierra los flecos de su renovación con Palencia, Chumi tiene varias ofertas para jugar en ACB, una puerta a la que lleva mucho tiempo llamando gracias a su solidez en el campo y su prodigiosa evolución como jugador. Echaremos de menos la rivalidad entre el HLA Alicante y el Zunder Palencia la próxima temporada, pero la LEB Oro no pierde alicientes con la presencia de Movistar Estudiantes, los descendidos Fuenlabrada y Betis y el propio Hereda San Pablo Burgos, que teóricamente compartirá liga con el otro equipo de la capital, el recién ascendido CB Tizona. Si alguna vez buscaron una excusa para ir a Burgos, la LEB Oro 2023 - 2024 se lo pone en bandeja. Para el HLA Alicante, la próxima temporada es una incógnita. A la llegada de un nuevo entrenador (el cuarto en cuatro años) se suma la repentina marcha del director deportivo y la salida de muchos jugadores muy queridos por la afición. El mercado de fichajes empieza a moverse y pronto llegarán las primeras piezas del proyecto. Bases, escoltas, pívots que dedicarán muchas horas y esfuerzo a continuar el camino del Lucentum por la senda de la LEB Oro y la lucha por alcanzar la gloria de la máxima categoría del baloncesto español. Ojalá más pronto que tarde sean los nuestros quienes peleen en la final a cuatro contra los gigantes de la competición. Y cuando estemos jugando en ACB, podamos cantarles con todo el cariño y la nostalgia de los viejos tiempos «cómo no te voy a querer, si te he visto jugar en la LEB».