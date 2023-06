El taekwondista ilicitano Raúl Martínez cumple este martes 32 años y ayer lunes recibió, por adelantado, el mejor regalo. O mejor dicho, el mejor premio ganado a pulso y con mucho esfuerzo, ya que afrontó los dos últimos combates de los Juegos Europeos de Cracovia (Polonia) mermado físicamente. Aún así, el deportista de Elche se colgó la medalla de bronce, en la categoría de menos de 87 kilos, que añade en este 2023 al título de campeón de España conseguido el pasado mes de febrero en La Nucía, que fue el undécimo entorchado nacional de su extensa y exitosa carrera.

Raúl Martínez venció en los cuartos de final al alemán Alexander Bachman. Durante el combate recibió un fuerte rodillazo en su pierna izquierda que le impidió a afrontar las semifinales ante el esloveno Patrik Divkovic en las mejores condiciones. El taekwondista ilicitano perdió, se quedó fuera de la final y fue relegado a la lucha por el tercer y cuarto puesto. Aún con la merma de sus facultades físicas, Martínez no quería despedirse de los Juegos Europeos sin una medalla colgada al cuello. En la lucha por el bronce se midió al griego Vasileios Tholiotis. Venció el primer combate. Sin embargo, en el segundo, el luchador heleno se empleó de una forma un tanto antideportiva y atacó la pierna dañada del ilicitano. El tercer puesto se tuvo que dilucidar en el tercer combate. Raúl Martínez iba incluso cojeando y se tuvo que tirar al suelo. Parecía que no podía aguantar. Aún así, tiró de experiencia, ganó 8-6 y se colgó un bronce muy merecido y sacrificado.

El deportista de Elche ha regresado este martes de Polonia al Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume de Madrid, donde entrena habitualmente. En su calendario tenía programado participar la próxima semana en el Open de Australia y en la Copa Presidente de Oceanía. La lesión sufrida en los Juegos Europeos le hacen ser duda y antes de viajar tendrá que someterse a pruebas médicas para conocer si está en condiciones de poder luchar en plenas garantías.

Raúl Martínez quería intentar en Australia seguir sumando puntos en el ránking para intentar poder estar en los Juegos Olímpicos de París 2024, que serían sus segundos consecutivos tras los de Tokio. No lo va a tener fácil. En estos momentos ocupa el puesto 16 y solo los seis primeros acceden a la cita olímpica parisina. Pero no se resigna y, aunque no lo logre por ránking, tendrá la oportunidad de hacerlo en el Preolímpico.

A sus 32 años recién cumplidos, el taekwondista ilicitano es uno de los más veteranos de la selección española y sigue dando mucha guerra y espera continuar haciéndolo.