En 2014, 2021, 2022 y 2023 el Eldense ha conseguido los últimos cuatro ascensos de su categoría. En los cuatro, el arquitecto ha sido Manu Guill, actual director deportivo. El «Monchi del barro», como le llama cariñosamente algún amigo suyo, llega al fútbol profesional con un club que para él no son solo números, balances, límites salariales, altas y bajas. Guill representa en gran parte a ese fútbol nostálgico, capaz de triunfar en su casa, donde no lo hicieron ni estrafalarios inversores extranjeros ni mediáticos representantes de futbolistas.

Ascenso histórico y trabajo a contrarreloj para preparar la siguiente temporada.

Es algo a cambiar. Llevamos un mes de desventaja no solo a nivel deportivo, es que subimos a una categoría que no dominamos y en la que es todo nuevo con el tema del control económico. Mientras te adaptas, te enteras y te preparas pasa el tiempo. La pretemporada la empezamos el 11 de julio, por lo que no llegamos ni a tres semanas de vacaciones. Acabamos el día 26 de junio y teníamos hasta el 30 para rescindir a jugadores para que no nos compute para el límite salarial de LaLiga. Menos mal que hemos ido primeros mucha parte de la temporada y eso hizo que, más o menos, nos prepararamos para los dos escenarios. Pero es una barbaridad porque vamos con desventaja.

Usted ha sido jugador, presidente y director deportivo.

Fui jugador, presidente con solo 29 años, ejerciendo también como director deportivo, y mi padre es presidente de honor del Eldense y fue muchos años presidente y entrenador. Siento al Eldense como un miembro más de mi familia. Toda mi vida ha estado vinculada al club.

En los tiempos que corren, ¿cuál es su método de trabajo: Big Data o vieja escuela?

Hacemos un híbrido. Estamos tres personas: yo como director deportivo, Hugo Rico, que lleva muchos años conmigo; y esta temporada hemos incorporado a Víctor Lafuente, que venía del UCAM. Utilizamos los dos métodos, aunque somos mucho de ir al campo y ver al futbolista en directo. Pero es verdad que tenemos programas de visualización de futbolistas y el Big Data también lo usamos. No una locura porque no nos basamos en él igual que otros clubes como, por ejemplo, el Castellón, pero es un apoyo para ratificar las impresiones generales que tenemos sobre los jugadores.

En su cargo no le ha temblado el pulso para tomar decisiones impopulares.

En los tres ascensos que llevamos siempre hemos cambiado de entrenador porque uno tiene que hacer lo que cree que es mejor para el club, aunque sea impopular. La decisión sobre José Juan Romero fue impopular, pero si la dirección deportiva considera que no es el mejor entrenador para la categoría hay que tomarla, a sabiendas de que si sale mal puede tener consecuencias. Uno tiene que hacer lo que cree.

Entonces, ¿el puesto de Fernando Estévez corre peligro?

Va a continuar, seguro.

¿Y Manu Nieto?

Va a volver al Andorra. Apostamos por él cuando nadie lo hizo y se ha revalorizado. Si hubiera alguna opción, la vamos a agotar. Hablando con la cabeza y no solo con el corazón, creo que hay opciones de que siga en el Eldense.

¿Es duro decirle a fubolista que han conseguido el ascenso que no van a jugar en Segunda?

En lo personal es muy duro. Este año los jugadores se han dejado todos la vida. No hay ninguna queja, el compromiso ha sido increíble. Decirles que no continúan es la peor parte.

¿Qué mercado espera?

Vamos a mantener la base. Más o menos la mitad de la plantilla va a seguir. Luego vamos a hacer muchas apuestas por futbolistas de Primera RFEF que tenemos muy controlados. Y, luego, jugadores de Segunda que nos den un plus de experiencia en la categoría. El límite salarial aún no lo tenemos nada claro, hemos enviado documentación a LaLiga y nos deberían responder pronto.

Lleva cuatro ascensos. ¿Cuál es el más especial?

Este ha sido el más especial, por cómo se ha dado la temporada, por la categoría, por la repercusión y, sobre todo, por una cosa que es difícil de medir o cuantificar: la ilusión en la ciudad. Eso otras veces no se ha dado. El otro día vi el calendario y no me podía creer que el Eldense estuviera ahí. Es el techo histórico de un club centenario después de 60 años. Nuestros padres y abuelos nos hablaban de aquella época, contando las historias de generación en generación. El Eldense ha sido puntero en Tercera y en Segunda B, pero esto de Segunda era un eco de la ciudad, de las personas mayores. Y nosotros lo hemos metido ahí, es algo increíble.

Hablemos de sentimientos. Usted ayudó a limpiar la imagen del Eldense tras la etapa de los inversores italianos, marcada por un descenso e implicaciones en tramas relacionadas con apuestas.

Salió bien la jugada. Fue un momento de responsabilidad, porque el club estaba en peligro, y de alivio, porque conseguimos cambiar las circunstancias y, con el paso del tiempo, revertir toda aquella situación y limpiar el nombre del club.

Asume la dirección deportiva en Tercera División.

Sentí responsabilidad, pero como es algo que me gusta hacer, lo he disfrutado, al menos hasta el momento.

Esta temporada histórica empieza con derrota y empate.

Estaba tranquilo. A pesar de no empezar bien veía que la plantilla era buena. Mantenía la convicción de que el equipo iba a pelear, como mínimo, por el «play-off».

En la jornada 26 el Eldense le sacaba 7 puntos al segundo.

Nunca se me pasó por la cabeza ser campeón, a pesar de la ventaja. Sabía que iba a ser largo.

A la última jornada llega dependiendo del Bilbao Athletic-Amorebieta para el ascenso directo...

Veía cero posibilidades de ascenso. Hicimos mucho ruido en prensa para ver si pasaba algo.

¿Y qué se le pasa por la cabeza en el descanso de la ida contra el Celta, tras una primera parte en la que Vallejo salva una goleada?

La sensación de que nos habían dejado vivos y lo pagaron. En la segunda parte el equipo se recompuso, pero si en la primera nos hacen algún gol más...

¿Y tras el penalti fallado por Cristian Montes en Madrid?

Ahí la sensación es la contraria, que los dejamos vivos. Fuimos muy superiores en la primera parte.

Un año de esfuerzo, sin derrotas en casa, y el Castilla se pone 0-2 en el partido decisivo.

Tenía esperanzas si marcábamos antes del final de la primera parte. Por suerte lo hicimos.

¿Y tras el 2-3?

Ahí ya sí que lo vi muy mal porque el equipo estaba agotado.

Aún así, el equipo responde rápidamente y se mete en el área del Madrid, con un paradón de Luis López a Álex Bernal.

Esa y una mano que no pitan penalti. Es cierto que creamos peligro rápido. En ese momento piensas que hay que aprovechar la oportunidad que te llegue.

Juanto marca el 3-3...

Eso ya fue una locura, un éxtasis colectivo. Cuando acabó el partido me embargó una sensación de incredulidad porque te acuerdas que hace dos temporadas estabas en Tercera.

¿Cómo vivió la rúa un eldense como usted?

Lo más bonito fue ver las caras de la gente. Pasamos por barrios humildes y estaba todo lleno de banderas. Eso es lo más bonito: haber hecho feliz a una ciudad. Ahora que pase lo que tenga que pasar. Esto no nos lo quita nadie.

Primera está a solo un paso.

Ni lo digas (risas). Primera está ahí, está claro. Hay que tener los pies en el suelo o nos pegaremos una bofetada grande. Hay que salvar esta temporada como sea e intentar estabilizarse en la categoría. Llevamos tres ascensos seguidos, algo que no ha hecho nadie, pero marcarse otro objetivo sería una auténtica barbaridad. Si nos estabilizamos, dentro de unos años, como hizo el Eibar, se verá.