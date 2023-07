El sufrimiento en Austria se ha repetido en Silverstone, otro circuito de curvas de alta velocidad que también se le ha atragandado a Aston Martin. Fernando Alonso esperaba una carrera a la defensiva y ha tenido que emplearse a fondo para finalizar séptimo y minimizar daños, en busca de la regularidad que le mantiene tercero en el Mundial, a la espera de tiempos mejores. Con todo, la decepción del asturiano, después de encadenar seis podios en las primeras carreras, es evidente.

Alonso, que solo pudo ser noveno en clasificación el sábado, ha ganado dos puestos con una buena salida, pero la falta de ritmo de su Aston Martin se ha hecho evidente desde el principio, cuando Hamilton le ha superado con un gran diferencial de velocidad. Esta vez, sin embargo, la fortuna ha estado de su lado y la salida de un coche de seguridad le ha permitido concluir séptimo, por encima de lo esperado, según ha confesado tras la carrera en Gran Bretaña.

“Fuimos lentos todo el fin de semana, en todas las sesiones y no fue diferente en carrera. Nos faltaba ritmo al principio con Gasly y al final con Checo y con Albon”, ha lamentado Fernando, resignado.

“Nos benefició la salida del safety car y a partir de ahí a intentar mantener la posición. Al final perdimos pedimos un puesto con Checo, que iba muy rápido con el Red Bull y creo que séptimo es un resultado por encima de lo que permitía hoy el coche”, ha considerado.

“Otros equipos como Ferrari volaban aquí y al final han acabado noveno y décimo, eso es lo que tenemos que evitar nosotros”, ha valorado Alonso, consciente de que Aston Martin tiene mucho trabajo por delante si quiere recuperar su ventaja respecto a rivales cada vez más fuertes y ante la irrupción de McLaren en el tablero de juego.

Alonso no atribuye el paso atrás de Aston Martin a un solo factor: "Probablemente es un poco de todo. Otros han mejorado, algunos equipos que han traído mejoras significativas últimamente. También el circuito, este no es uno de los mejores para nosotros, para el paquete que tenemos. También es la primera vez que tenemos esta nueva construcción en los neumáticos y tenemos que analizarlo. Pero hemos salvamos un fin de semana muy difícil y espero que en Hungría volvamos a ser competitivos”, afirma.

El bicampeón es el único piloto junto a Max Verstappen y Lewis Hamilton que ha puntuado en cada gran premio y espera que dentro de dos semanas el Mundial llegue a uno de sus circuitos favorables, el Hungaroring, donde consiguió su primera victoria en F1 (2003) y donde Aston Martin debería ir mejor en sus curvas lentas.

"No estoy preocupado con el desarrollo del coche, irá mejor o peor según los circuitos. No podemos estresarnos si somos séptimos o no estamos siempre en el podio. Tenemos que ser pragmáticos y relajarnos con nuestro rendimiento. Los McLaren fueron muy rápidos aquí, pero están muchos puntos por detrás en el campeonato. Deberíamos tener ritmo suficiente para mantener la diferencia. Al margen de Red Bull será difícil que nadie tenga grandes ventajas este año. Con Mercedes y Ferrari estará apretado hasta el final", zanja.