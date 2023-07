La Fundación Lucentum y el Intercity ya han comenzado a vender abonos para la próxima temporada un día después de ser presentados con la novedad del abono único, una decisión que no ha sentado bien en un sector de la afición del club de baloncesto ni en la peña Kali Nord, que emitió un comunicado quejándose de la decisión de la entidad alicantina.

«Queremos mostrar nuestra disconformidad con el abono conjunto Lucentun-Intercity ya que obliga al abonado de nuestro equipo a pasar a serlo también de un equipo de fútbol que no tiene porqué interesarle y que así sirva para engrosar ficticiamente la masa social del mismo», señala el comunicado de la peña alicantina. «Entendemos que en esta situación de colaboración entre los clubes, el Intercity vele por sus intereses y haya un intercambio de beneficios. Pero así mismos nos parece que no debería ser algo automático sino a opción de cada abonado, no perdiendo la posibilidad de ser socio exclusivamente del Lucentum», afirma el comunicado de la Kali.

Por su parte, Daniel Adriasola, presidente de la Fundación Lucentum, no quiso entrar en mayor polémica con la afición descontenta pero defendió el gran apoyo del Intercity a lo largo de la temporada pasada. «Respetamos la libertad de opinión de todos pero la gente no es consciente de una realidad:en los momentos difíciles el apoyo clave que hemos tenido ha sido el de Intercity y el compromiso es ir incrementando esa ayuda. Además, es una opción de libre elección utilizar el abono de Intercity, que no se obliga a nadie», afirmó el máximo dirigente del conjunto lucentino.

«El compromiso es ir aumentando el apoyo y es una de las patas para crecer como club. Lo que está claro es que se generan muchas expectativas y se pasa toda la responsabilidad al club, pero todos tenemos que apoyar. En diez años salvo HLA y Meridiano no ha habido nadie que nos haya apoyado tanto como ahora Salvador Martí», añadió Adriasola, que quiere dejar claro que «en ningún momento» el club ha tenido «la mínima injerencia del Intercity en su día a día». «Somos independientes y lo que sí hacemos es aprovechar las sinergias entre los dos clubes deportivos como proveedores deportivos, la comunicación, el marketing, etc. Nunca nos han obligado a hacer nada en contra de nuestra voluntad», afirma el presidente del Lucentum, consciente de que «la temporada que acaba de terminar, Intercity nos ha ayudado a terminarla bien, nunca ha habido impagos y el año que viene la colaboración será mayor y nos permitirá crecer como club».

«Un dato: dos equipos de la LEBOro no salen por los costes de la liga. Es un aviso a navegantes», concluye Adriasola. El club vendió una gran cantidad de abonos durante el primer día de renovación de localidades.