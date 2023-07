La selección española de balonmano femenino, las Guerreras Júnior, conseguía ayer alzarse con el título de campeón del EHF Championship 2023, al ganar al rival más complicado del torneo a cuatro por 34 a 23 goles. La Real Federación Española de Balonmano destacaba la hazaña pues "el reto era considerable, pues una regla no escrita del balonmano narra que es una ardua misión ganar dos veces al mismo equipo en el mismo torneo. Pues las Guerreras Júnior han llegado para romperla".

En el combinado nacional hasta cuatro componentes del Atticgo Balonmano Elche. El entrenador Joaquín Rocamora compigina sus labores en el conjunto franjiverde con las de seleccionador júnior y ha conseguido con España un nuevo éxito. Con él viajaban dos jugadoras, María Carrillo y Paula Agulló, que han completado un gran torneo, con diecisiete y quince goles respectivamente, anotados en cinco partidos. Una prueba más del buen momento que atraviesa el Club Balonmano Elche, como recientemente lo fue el hecho de la doble convocatoria de jugadoras franjiverdes.

En primera persona

Según informa el Club Balonmano Elche, Agulló considera que la clave del éxito ha estado en “no bajar la intensidad durante toda la competición y no conformarnos. Siempre queríamos más”. La ilicitana considera que “los resultados son fruto del trabajo duro, nos hemos preparado a conciencia este Europeo”. Por su parte, Carrillo cree que el equipo “ha sido muy solidario en defensa y ha tenido las cosas claras en ataque haciendo nuestro juego”. La alicantina destaca que “estamos muy contentas y orgullosas con lo que hemos conseguido”.

En la expedición también viajaba David Díez, médico del Atticgo CBM Elche. El galeno ha vivido el torneo desde una perspectiva particular. “Ha sido una semana en la que el equipo se ha ido afianzando cada vez más. Los objetivos estaban claros desde el principio, sólo valía ganar para llegar al Mundial. El torneo se ha enfocado para ir creciendo y ser cada vez más competitivas. Es un grupo muy bueno y disciplinado, no escatiman esfuerzos. Llevan a cabo la cultura del esfuerzo, y de no regalar nada, que Joaquín Rocamora ha puesto como etiqueta en Elche. Es un orgullo enorme pertenecer a este grupo y aportar mi granito de arena a unas chicas que tienen un futuro increíble por delante” ha concluido el doctor.

El análisis de Rocamora

El entrenador de las Guerreras Júnior destacaba al acabar la final que la clave ha estado en que “apenas se ha notado la diferencia en los cambios y eso ha hecho que fuéramos muy superiores. La que entraba seguía ejecutando lo que tocaba”. El técnico oriolano subrayaba que “salvo los primeros 10 minutos, donde las chicas sí que han jugado con cierta presión por ser una final, se han ido sintiendo poco a poco cómodas y han sido muy superiores los minutos restantes. Han ejecutado muy bien el plan de partido. Han hecho un esfuerzo muy grande en lo físico y han sido capaces de dominar todas las fases del juego”, recalca.

Para los medios del club ilicitano, Rocamora aseguraba que el balance del torneo ha sido "muy positivo. No sólo es conseguir cinco victorias y salir campeón del EHF Championship 2023, es cómo lo hemos hecho. Hemos dominado el torneo, hemos ido de menos a más y hemos ganado cuatro de los cinco partidos por más de diez goles de diferencia. Todos los objetivos planteados en un principio se han cumplido".

Positivo con el futuro

El técnico se alegraba por el hecho de que "estamos ante una gran generación que, es cierto que no ha competido bien en los dos últimos años y que no pudo meterse en la final del torneo, pero ahora ha demostrado su crecimiento. Ha habido muchas jugadoras que han brillado a un nivel muy alto, hemos dado una imagen muy sólida y buena que el balonmano femenino español se merecía tras varios veranos de sufrimiento. Es una pequeña alegría y marca el camino que seguro que las Guerreras juveniles harán en agosto en el Europeo de Azerbaiyán”.

Nuevos retos

La victoria en la cita continental permitirá a España ascender al primer nivel europeo de la categoría del Campeonato de Europa, y recuperar su estatus natural, siempre y cuando las Guerreras juveniles, de las que forma parte la portera franjiverde Udane Bernabé, consigan también ganar el Europeo que se celebrará durante el próximo mes de agosto en Azerbaiyán. Lo que sí ha conseguido el equipo de Joaquín Rocamora por mérito propio es asegurarse el billete para disputar el pre Mundial que se celebrará en 2024 en Macedonia, concluyen desde el Atticgo Balonmano Elche.