Riqui Puig atendió a SPORT, del grupo prensa Ibérica, en Los Ángeles para valorar su primer año en los Galaxy de la MLS y su salida del Barça. El centrocampista se mostró dolido por la forma en que Xavi le abrió la puerta, una crítica que no es nueva, pero aseguró estar viviendo una excelente experiencia en la Liga de Estados Unidos.

¿Qué es de su vida en Los Ángeles?

Llevo un año y es una ciudad impresionante, el fútbol es totalmente diferente, estoy muy cómodo en la ciudad, me están cuidando mucho y vine aquí en busca de minutos y los estoy teniendo. La verdad es que muy feliz.

¿Qué hace en Los Ángeles que no hacía en Barcelona?

Puedo jugar a golf tranquilo, me va bien para desconectar. Cuando jugaba en Barcelona me caían palos por todos lados. Puedo ir a cenar tranquilo, la gente no molesta. Aquí hay muchas estrellas y un futbolista es poca cosa. Ir a ver los Lakers, que es una experiencia brutal. Todo niño tiene que venir aquí ni que sea seis meses. La experiencia es brutal, aprendes bien el idioma. Ahora está aquí mi familia, mi hermana, mi novia.

¿Se le señaló demasiado?

Soy joven y con ganas de salir, de ir a cenar, hubo temas extradeportivos, me seguían en casa, querían saber donde iba a cenar, donde iba a tomar algo. Era mi vida privada y me molestó. Aquí el fútbol es el cuarto deporte y la gente no está tan pendiente. Allí cuando no juegas buscan otras cosas, ahora se ha dicho de Pablo Torre y es muy injusto.

Las cosas a nivel personal parece que le van bien

Sí. Es cierto que como equipo nos está costando un poco porque hemos tenido bajas importantes como las de Chicharito y Martín Cáceres, pero a nivel personal bien. Tuve la suerte de marcar en el partido de Rose Bowl el gol de la victoria que tuvo mucha repercusión, también marqué en casa contra Filadelfia. A nivel grupal, el equipo se reforzará con el objetivo de entrar en Play Off.

¿Por qué tomó la decisión siendo tan joven de un cambio como éste?

Fue abismal, teniendo en cuenta que siempre había estado en Barcelona. El mister me llamó y me encajaba muchísimo por cómo juega el equipo. En Barcelona no estaba muy cómodo ni en el campo ni fuera de él, había cosas fuera que no me gustaban. Es verdad que es otro fútbol, otra Liga. Allí estás en la mejor Liga del mundo, con los mejores y aquí es diferente, pero todo va bien. Estoy muy satisfecho con la decisión que tomé.

¿Se fue injusto con Riqui Puig?

Tuve mala suerte con algunas cosas, cambiamos mucho de entrenador, hubieron muchas salidas, el club no estaba bien. Ahora veo al Barça cómo ficha y vuelve a ser el de antes. Yo estaba en una situación con la que no me encontraba muy a gusto.

No era el momento oportuno.

Ser joven, de la cantera en ese momento no ayudó. No tuve continuidad. A veces me pongo triste con este tema, pero la verdad es que me tratan bien aquí.

¿Su idea es hacer carrera aquí o volver a Europa?

Tengo contrato aquí dos años más y a final de año tomaré una decisión. Soy competitivo y quiero jugar una liga competitiva. Esta lo va a ser, ahora han llegado Messi, Busi, Alba. Veremos la idea que tenemos todos. Necesitamos un equipo más competitivo para luchar por estar arriba porque vine aquí para ganar.

"Busi y Alba me ayudaron mucho "

¿Tiene ganas ya de jugar contra Inter de Miami?

Con Busi y Alba hablamos cada semana. Tengo muchas ganas de jugar contra antiguos compañeros y más en la otra punta del mundo. Más con Busi que me ayudó mucho en el vestuario. También Alba. Creo que en Miami se lo van a pasar muy bien.

Parece que sí piensa en regresar a Europa.

Por mi fútbol y por mi futuro es una idea que siempre tienes en la cabeza. Vine aquí muy joven, para formarme, para coger experiencia es brutal, pero si se presenta una oportunidad de ir a Europa no diría que no.

Oriol Romeu ha vuelto al Barça. ¿Se imagina volviendo?

Él lleva muchos años fuera del club, yo un año. Es mi equipo, iba con mi padre al campo cuando era pequeño, pero ahora tengo otras cosas en la cabeza. Ahora estoy aquí y pienso en el Galaxy. Por Oriol Romeu, contento. Va a dar mucho al club.

¿Cómo ve al Barça?

Intento seguir los partidos desde aquí. El club está mejorando económicamente y eso se nota en los fichajes que están haciendo. Contento por el club porque merece ganar ligas como ha hecho este año y mejorar en Europa. Hemos tenido plantilla en los dos últimos años para algo más, pero ha faltado suerte y algunos detalles. Con esta plantilla, pueden aspirar a muchas cosas.

¿Cómo acabó su relación con Xavi?

Antes de acabar la temporada, nos sentamos y me dijo que no contaba conmigo. Con el presidente era diferente, veía futuro en mí y quería que me quedase, pero no me iba a quedar en un club en el que el entrenador no me quería. Me dolió cuando no me dejó entrenar las primeras semanas. El trato no fue bueno. Tenía contrato y debía ejercer como jugador del club que era. Eso me molestó. Busqué rápido una salida e irme a la otra punta del mundo me ha ido bien.

¿Le extrañó?

Sí. Me llamó a mí dos veces y a mis padres para ir a Qatar, para hacer cosas con otro club. Había una relación, entre las familias. Me dolió como jugador y como amigos que pensaba que éramos con la familia de Xavi. No pude triunfar con él. Esto a veces pasa, pero no poder entrenar la primera semana de pretemporada me molestó mucho.

Pero del Barça sigue siendo.

El sentimiento culer no va a cambiar nunca. Tengo camisetas desde pequeño. Ahora estoy lejos y cuesta seguirlo, peo soy del Barça. Toda la familia somos socios.