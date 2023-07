El alcoyano Jorge Molina confirmó su retirada del fútbol profesional después de casi dos décadas, porque «todo en la vida tiene un final» y cuando «unas puertas se cierran, otras se abren», ya que empieza una «nueva etapa» con «ilusión, compromiso y dedicación».

«Quien me iba a decir a mí que, cuando un 7 de mayo de 1999 con 17 añitos debutaba en mi querido Alcoyano, iba a tener una carrera tan bonita, pasando y disfrutando de todas las categorías del fútbol español, desde la ‘Tercera’ hasta ‘Primera’, e incluso jugar Europa con tres equipos diferentes», arrancó el mensaje en redes sociales de Molina.

A sus 41 años y con centenas de partidos y goles en 19 temporadas, el delantero reconoció que «todo en esta vida tiene un final». «Y este ha llegado, quizás no de la forma que me hubiera gustado, aunque no seré yo quien diga algo malo del fútbol después de todo lo que me ha dado y me ha hecho sentir», dijo.

«Como es de bien nacido ser agradecido, tengo que dar las gracias a todos los equipos que han confiado en mí durante mi carrera: CD Alcoyano, Benidorm CF, CF Gandía, CD Ejido, Elche CF, Real Betis, Getafe CF y Granada CF. Me han hecho sentir como en casa», agradeció a todos los clubes de su carrera.

Tampoco se olvidó de sus cuerpos técnicos y lo aprendido con ellos, así como de sus compañeros. «Algunos ya son parte de mi vida y amigos íntimos para siempre», comentó. «A los trabajadores de cada club, que son esas personas que no se ven pero que sin ellos esto no podría funcionar», agregó Molina.

«Gracias a lo más importante de mi vida, mi familia, a mis padres y hermanas por todo el tiempo y cariño invertido en el ‘peque’ de la casa, por todos los kilómetros hechos para que un niño disfrutara de su pasión. A mi mujer, Aitana, que me ha acompañado en este largo viaje, estoy seguro que sin ella a mi lado no hubiera llegado hasta donde he llegado, y a Mia, Didac y Chloe por cambiar mi vida y hacerla plena del todo», dijo sobre su familia. Además, se dirigió a las distintas aficiones, «el motor de todo esto». «Sin vosotros el fútbol no sería lo mismo, ni sus emociones, ni sus sentimientos», expresó. «De lo que me voy más orgulloso y más feliz es de todo el cariño que me habéis demostrado allá donde he jugado e incluso después de haberme ido a otro club, es la mejor sensación que puede vivir una persona, el sentirse querido, y vosotros me lo habéis hecho sentir», afirmó.

«Unas puertas se cierran, pero otras se abren, empieza una nueva etapa, una nueva vida, pero lo que estoy seguro es que la voy a afrontar como he hecho siempre: con ilusión, compromiso y dedicación. Abrazos de gol», concluyó el delantero el emotivo mensaje de despedida.