Había ganas de baloncesto en Alicante. El largo periodo de tiempo entre el final de una temporada y el principio de la siguiente origina lo más parecido a un síndrome de abstinencia en los amantes del basket. El encuentro entre Argentina y Venezuela sirvió para calmar esa sensación y volver a vibrar con un partido vibrante y con numerosas estrellas sobre la pista. En los prolegómenos del partido, el presidente de la Fundación Lucentum, Dani Adriasola, entregó una camiseta del equipo a Pablo Prigioni, seleccionador de Argentina y ex jugador del conjunto alicantino a principios del presente siglo que marcó una época en aquel Lucentum. Argentina no brilló en exceso durante el partido pero finalmente se anotó la victoria en el amistoso con un triple de Redivo a un segundo del final. El conjunto argentino, en plena reconstrucción para el torneo clasificatorio para el Preolímpico, no tuvo una noche especialmente inspirada en cuanto a su juego ante Venezuela, pero apeló al orgullo para remontar un partido que parecía imposible de levantar en el último minuto.

En un final agónico, y con las aficiones rivalizando con cánticos en la grada, Venezuela lo tuvo a favor para ganar tras una canasta de Vargas a un segundo del final (65-63), pero tras un tiempo muerto, Prigioni dibujó una jugada maestra para que Redivo diera la victoria a su selección con el crono a cero con un triple que dejó sin capacidad de reacción a su rival. La próxima parada en la preparación de Argentina será Praga, este fin de semana, para disputar un torneo internacional, mientras que Venezuela se enfrentará a España, vigente campeona del Mundo y de Europa, el próximo viernes en Madrid.