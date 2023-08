Pepe Aguilar (Petrer, 17 años) es una de las nuevas caras del EÓN Horneo Alicante para la temporada 2023-2024 y una apuesta de futuro por la portería alicantina. Procedente del Hispanitas Petrer, Aguilar está considerado como una de las jóvenes promesas del balonmano español.

P: ¿Cómo afronta esta nueva etapa en el EÓN Horneo Alicante?

R: Con muchísima ilusión y muchas ganas para poder seguir formándome y aprendiendo como jugador. Así como por afrontar nuevos retos y experiencias ya que vengo del Petrer, donde he vivido una temporada atípica, y llego con ganas de exprimir esta etapa al máximo.

P: ¿Cómo afronta este paso en su carrera al estar en División de Honor Plata?

R: Por ahora me toca adaptarme a este nivel y hacerme al equipo lo más rápido posible.

P: Equipo en el que hay jugadores con los que ya ha coincidido.

R: Exacto. Conozco a bastante de ellos. Son muy buenos jugadores y muy buenas personas. Por lo que estoy seguro de que entre todos muy pronto formaremos un gran grupo.

P: Se habla de un grupo que se caracteriza por la experiencia que tiene a pesar de la juventud.

R: Somos muy jóvenes pero la base de todo es seguir formándonos y poder crecer durante esta etapa. Estos primeros días ya hemos podido hablar con los más veteranos y estoy seguro de que nos van a ayudar muchísimo.

P: Queda aún mes y medio para el inicio de la liga. ¿Cómo ve este año la competición?

R: Va a ser un año duro. Hay muy buenos equipos, pero yo creo que con el trabajo que tenemos planteado y bien estructurado desde un primer momento va a venir una muy buena temporada.

P: Sobre todo teniendo en cuenta que este año vuelve a ser un único grupo.

R: Sí. Veo bien este cambio de un único grupo con más equipos y que sea un ‘todos contra todos’. Es más divertido y entretenido. Aunque también más exigente. Así que el trabajo de cada día va a ser fundamental.

P: Hablemos de usted. Cuando dicen que Pepe Aguilar es una de las promesas de este deporte, ¿le supone una motivación extra o más presión?

R: Claramente una motivación para mi día a día. Me encanta cuando la gente habla de mí. Me motiva y me ayuda para seguir esforzándome y trabajar en lo que más quiero que es crecer como portero.

P: Solo hace falta observar su caso para ver cómo y porqué Petrer está considerada como una de las cunas del balonmano español.

R: Sí. Este año he tenido la oportunidad de jugar en uno de los mejores juveniles que ha tenido el club, al que le estoy, por cierto, muy agradecido. A todos los conozco desde que era un niño y es un orgullo ver cómo todos vamos a más.

P: Qué importante es en una localidad como Petrer la apuesta de empresas como Hispanitas en el mundo del deporte…

R: Sí. Petrer es una localidad muy deportiva y la labor que realiza Hispanitas con el balonmano como con otros deportes es fundamental, y siempre con el objetivo claro de hacerse un hueco importante en la sociedad.