Antonio Pérez Caínzos, entrenador del HLA Alicante, ya está inmerso desde hace semanas en la construcción del nuevo proyecto lucentino. Ilusión, ganas, ambición… El nuevo técnico del Lucentum asume el reto con las líneas maestras muy claras: compromiso, riqueza táctica y conexión con la afición.

¿Qué tal este primer mes de trabajo a nivel personal y profesional?

Bastante bien, inmerso en la construcción del equipo, en una mudanza… bueno la verdad es que no pierdo el tiempo, el verano pasa muy rápido.

El verano para un entrenador de baloncesto es un periodo de no parar…

Sí, es inevitable cuando tienes un proyecto tan ilusionante a pocos meses de empezar. Es una responsabilidad, ya no solo en la construcción de la plantilla sino en cómo preparar la estructura táctica, cómo crear la nueva cultura de cómo hacer las cosas, nuestros valores como equipo, trabajar los espacios comunicativos y muchos otros aspectos en los que ya estamos trabajando con el staff y con la dirección deportiva.

¿Cómo está siendo el trabajo con el resto de estamentos del club?

Tenemos las ideas claras de lo que queremos, de cómo queremos jugar y del equipo que vamos a intentar ser y los jugadores que necesitamos. Tenemos unos criterios muy claros del jugador que queremos en cada posición. No nos gustaría que fueran jugadores simétricos en las posiciones, sino que hubiese 3-4 jugadores que tuviesen la capacidad de hacer dos posiciones. De esa manera, le daríamos al equipo una riqueza y una versatilidad de estructuras tácticas bastante grande. No queremos ser previsibles, queremos ser un equipo que pueda sorprender en todos los partidos y adaptarse tácticamente con seguridad.

Y trabajando codo con codo con Asier Alonso, director deportivo del equipo, a quien conoces bien.

Todo el proceso consistente en crear y ganar confianza, de conocer cómo es la otra persona, de saber cómo le gusta trabajar, ya lo tenemos adelantado. Asier sabe perfectamente cómo pienso y cómo me gusta entrenar, cómo me gusta que sean mis equipos y lo que necesito de la plantilla. La comunicación y conexión entre nosotros es muy rápida y tenemos mucha velocidad en las decisiones. Esto es algo que hemos ganado, y es la diferencia de empezar a trabajar con personas y profesionales que no se conocen.

¿Cómo valoras la plantilla hasta ahora?

Nos queremos asegurar que el nivel físico del equipo para la liga sea el adecuado y podamos competir físicamente con cualquier plantilla de la liga. Es algo que tenemos muy claro ya que sabemos que la LEB Oro es una liga muy dura. Hay mucho scouting y grandes entrenadores que preparan bien los partidos. El nivel físico tiene que ser acorde a la liga. De momento, nos estamos garantizando muchos puntos en la zona, así como capacidad defensiva en bloqueo directo. Debemos ser un equipo muy bien trabajado en situaciones bloqueo directo, tanto en defensa como en ataque… es un diferenciador claro en el baloncesto actual.

-Los primeros fichajes han llegado para la pintura…

La posición de 5 está muy bien cubierta con Edu y Mus. Kevin Bercy es uno de los mejores reboteadores de la liga, con capacidad especialmente en el uno contra uno y con gran nivel físico. Tenemos un juego interior con gran nivel atlético, con diferentes registros y estoy muy contento en ese aspecto. Kostadinov, pese a su juventud, tiene experiencia internacional y conoce la liga tras su experiencia en Palencia y Palma. Nos puede dar mucha versatilidad. Es fuerte en la posición de 4 y además puede jugar en el 3 como jugador grande en el poste bajo.

Y ahora se está empezando a construir el juego exterior

Respecto al juego exterior, sabemos perfectamente lo que queremos. En la posición de base soy muy exigente ya que la relación base-entrenador es fundamental. Los bases son la expresión del entrenador en la pista. En este sentido, Adrià es un jugador muy inteligente y las referencias que tengo son increíbles. Creo que es una de las sorpresas que va a tener la plantilla y estoy muy contento con su incorporación.

David Hook, por su parte, es un jugador que ya conoce la liga tras dos temporadas en Castellón y cada año está jugando mejor. Es un jugador joven en continuo crecimiento y tiene mucho potencial físico en la posición de alero, que puede hacer incluso el “4” pequeño. Es un “3” con poste bajo, tiro de tres y un gran jugador de equipo

Richard Balint es uno de los proyectos más importantes en el baloncesto checo. las referencias que tenemos son inmejorables. Su desarrollo es continuo y cada año mejora en aspectos del juego que son necesarios en el baloncesto profesional. Le ayudaremos mucho en su proceso de adaptación, nos transmite que está muy agradecido por poder venir a España.

¿Qué personalidad va a tener el equipo de Antonio Pérez?

Quiero un equipo que trabaje bien, que le guste entrenar y que le guste evolucionar. No queremos jugadores egoístas, la buena química y capacidad de entrenamiento la valoro mucho.

En la pista yo espero ver un equipo súper comprometido con la afición, que conecte con la grada, que con su esfuerzo, su capacidad de generar ambición, ilusione a todos los aficionados. Quiero un equipo que transmita valores y competitividad. Me gustaría que, si vamos a ganar 20, 25, 22 o los partidos que sean, lo hagamos, si se puede, metiendo 100 puntos en lugar de 65. Me gusta que el equipo sea un equipo agresivo ofensivamente, tenga ideas modernas y no sea previsible. Quiero mucha versatilidad en el juego y un juego dinámico y alegre. A partir de ahí, veremos donde nos pone la liga y cómo nos adaptamos a las estructuras tácticas de los rivales.

Para todos aquellos aficionados alicantinos que todavía no te conocen, ¿cómo se defines como entrenador?

Creo que conozco más a la afición de Alicante que ellos a mí. Jugué una temporada en Calpe de jugador y venía a ver partidos del Lucentum en ACB, un club histórico en España y con cultura de baloncesto, han pasado grandes jugadores y entrenadores por aquí.

Conozco en profundidad cómo es la afición de Alicante, como te decía más que ellos a mí, y espero que esto se revierta. Estoy bastante seguro de ello. Soy bastante generoso a la hora de compartir información del equipo y transmitir ideas si el entorno lo precisa. Me involucro mucho en los sitios donde estoy. No me gusta quedarme en casa, que mi familia se adapte rápido y vivir como uno más en la ciudad.

A nivel de pista soy muy exigente, me gusta la mejora individual del jugador. Me considero un entrenador moderno, que está al día del baloncesto actual. Y, sobre todo, un entrenador que tiene hambre. Tengo mucha hambre de hacer cosas y crecer junto al Lucentum Alicante. Conozco a la Kali Nord y el espíritu del aficionado alicantino.

Le pregunté, por ejemplo, a Txus Vidorreta y me contó que el aficionado de Alicante es un aficionado de club, que quiere a su equipo y es muy fiel. Luis Casimiro también me habló sobre esto y las referencias que tengo de Alicante son excepcionales. A partir de ahí, iremos de la mano para conseguir cosas importantes.

¿Qué opina de la próxima LEB Oro?

Yo defino la próxima temporada, en una palabra: ambición. Hay muchos clubes y ciudades que tienen ambición de hacer cosas importantes. Muchos equipos tienen la ambición de estar presentes en el playoff. Es verdad que quizás hay 3 o 4 equipos (Burgos, Estudiantes, Fuenlabrada…) con cierta ventaja a nivel presupuestario y a nivel de historia.

Hay una clase media alta en la que podemos estar si hacemos las cosas bien desde el principio, tenemos capacidad de entrenamiento, tenemos química como grupo, somos un equipo sólido… No pondría ningún límite al equipo. Queremos ser un equipo de esos que tengan ambición y luche por el playoff, pero por arriba no pondría ningún límite al equipo en todo el año.

Nunca pondremos límites porque el poder de un grupo hay que descubrirlo. El poder de una afición y la química entre aficionado y equipo generan sinergias que muchas veces nosotros no podemos concretar. Seremos lo más ambiciosos posible y pelearemos para conseguir los objetivos. Cuando hablamos con los jugadores que van a venir al equipo, además de transmitirles el rol que tendrán y la idea de juego, les transmitimos esa ambición. Nosotros no vamos a renunciar a nada en todo el año y mucho menos desde el principio.

Un mensaje para la afición…

Todavía no nos hemos presentado, pero en ese sentido yo solo espero que el aficionado al Lucentum esté muy orgulloso de su equipo, con lo que vea en la pista, y que se diviertan. Espero un equipo que luche por conectar con la grada y que con esta conexión crezcamos como equipo y club. Me gustaría un equipo que empuje a tener ilusión y ambición a sus aficionados. Y que lo que le pidamos a la grada se lo pidamos en forma de esfuerzo y no de palabras, en forma de valores y buen juego colectivo. Espero y deseo que se vean identificados con lo que vean en la pista.