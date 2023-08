El mundo del deporte llora hoy la muerte de Guillem Timoner (Felanitx, Mallorca, 24 de marzo de 1926), el legandario ciclista mallorquín que dio a conocer la isla al mundo con sus éxitos en los velódromos. Ha fallecido en su casa, a los 97 años, luchando en los últimos años de su vida contra una dura enfermedad.

Seis títulos de campeón del mundo en la prueba de medio fondo y ocho medallas en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Pista entre los años 1955 y 1965 destacan entre sus éxitos internacionales, logrados cuando ser deportista en España era ser considerado como una ‘rara avis’. Además, fue el seleccionador español en los Juegos Olímpicos de Munich (1972).

Nacido en Felanitx a mediados de los años 20, le tocó vivir de niño la Guerra Civil y en plena adolescencia la posguerra. En una época en la que los ciudadanos buscaban escapar de la miseria como podían, o sabían, Timoner encontró su salida en aquel ‘trasto’ de dos ruedas por el que tanta afición existía en Mallorca y que hizo aparición en la isla por primera vez en 1892: curiosamente, en una carrera que se organizó en Felanitx.

Que Timoner se dedicara al ciclismo no es extraño, porque el deporte de las dos ruedas fue el más importante en Mallorca durante los años 30, 40 y 50. De hecho, no había pueblo en la isla que no tuviese un velódromo, anillos que se llenaban de gente cuando se hacían competiciones. Fue el ecosistema perfecto para que surgiera la gran leyenda del ciclismo mallorquín, nacional y mundial.

Guillem Timoner ganó su primer Campeonato de España en pista el 7 de julio de 1945, en el velódromo de Tortosa. A partir de ese momento su trayectoria fue imparable: ganó seis títulos mundiales tras moto stayer (Milán 1955, Amsterdam 1959, Leipzig 1960, Milán 1962, París 1964 y San Sebastián 1965), y logró dos medallas de plata en los Campeonatos del Mundo de Copenhague (1956) y París (1958).

Más tarde conquistó tres Copas del Mundo (1960, 1963 y 1965). Ganó seis veces el Gran Premio de las Naciones (1959, 1960, 1962, 1963, 1964 y 1966). Y fue hasta 23 veces campeón de España en distintas modalidades, el último de ellos cuando tenía 58 años de edad.

Timoner ganó más de 1.500 carreras entre los años 1940 y 1968. Y una vez retirado de la competición, siguió participando en pruebas para veteranos. De hecho, en 1995, con 69 años, logró su último título oficial: campeón de Europa en la categoría de Veteranos, con una velocidad media de 37’4 kilómetros por hora en un recorrido de 53’4 kilómetros.

En 1955 ganó su primer título mundial y nació su hija

Su vida siempre giró en torno al ciclismo. La suya y la de su mujer, fallecida en 2021, que siempre le acompañó allá donde fue: Barcelona, Bruselas, París... En el año 55 ganó su primer campeonato del mundo y pocas semanas después nacía su hija, dos hechos muy importantes en su vida, los primeros que siempre mencionaba al repasar su trayectoria.

Tras bajarse de la bici, abrió primero una tienda de comestibles en Portocolom y después una de deportes en Felanitx. Sobre su larga carrera deportiva, Timoner explicó siempre que variaba su rutina. «Dependía de las carreras que tuviera. Cuando me preparaba para un campeonato del mundo, dejaba otras competiciones y me entrenaba tres o cuatro horas cada día», explicaba en 2013 desde su domicilio en Felanitx, en donde había instalado bicicletas estáticas para pedalear mienras veía la tele o, incluso, escribía. En esa época, la enfermedad que le acompañó durante sus últimos años aún no había hecho acto de presencia.