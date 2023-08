Noticia de alcance. Los cielos han amanecido encapotados este sábado en Budapest y esa climatología va a afectar de lleno los 20 kilómetros marcha masculinos con los que tendría que haber comenzado el Mundial de Atletismo a las 8.45 horas, una prueba en la que España tiene fundadas opciones de medalla con el extremeño Álvaro Martín (sobre todo), con Diego García y con Luis Alberto Amezcua.

Desde aproximadamente una hora antes de la prueba, un gigantesco nubarrón de azabache cubrió las inmediaciones de la Plaza de los Héroes, escenario en torno al cual se disputarán las pruebas de marcha con un circuito de dos kilómetros. Además, las previsiones apuntaban a una tormenta de grandes dimensiones, lo que podría complicar mucho el desarrollo de la prueba por el aparato eléctrico que lleva consigo.

La decisión se fue aplazando hasta que un cuarto de hora antes del horario previsto la organización decidió posponer dos horas el inicio de los 20 kilómetros marcha masculinos, que comenzarán salvo novedad al respecto a las 10.45 horas. Por tanto, poco después de las 12 de la mañana habrá nuevo campeón mundial... o no, porque el japonés Toshikazu Yamanishi (oro en Doha'19 y en Eugene'22) es de la partida en Budapest. En fin, que la ola de calor que se espera a partir del lunes ha venido precedida por un 'tormentón'. Cosas de la climatología.

Este cambio en el horario motivará que la marcha se solape con casi toda la jornada matinal en la pista del National Athletics Centre, donde participarán Dani Arce y Víctor Ruiz en las series de 3.000 metros obstáculos, Fátima Diamé, Tessy Ebosele y Maria Vicente en la calificación de salto de longitud, y Esther Guerrero, Marta Pérez y Águeda Marqués en la primera ronda de 1.500 metros.

Habrá que esperar no obstante a las novedades, ya que si en dos horas la situación climatológica no mejora la alternativa que se baraja es modificar el día de la prueba, con el lunes y el martes como principales alternativas al no haber jornada matinal. En fin, que Álvaro Martín, Diego García y Luis Alberto Amezcua tendrán que esperar dos horas para competir. De hecho, ya resuenan los truenos en la Plaza de los Héroes de Budapest.